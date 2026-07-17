Στο πένθος βυθίστηκε η Ιταλία, καθώς ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων Σίλβιο Μπαλντίνι, έχασε την κόρη του σε ηλικία 30 ετών. Η Βαλεντίνα Μπαλντίνι έδινε γενναία μάχη από τη γέννησή της με μια βαριά κινητική αναπηρία που επηρέαζε και τα τέσσερα άκρα της.

Ο 67χρονος Ομοσπονδιακός τεχνικός δεν είχε κρύψει ποτέ τη βαθιά αγάπη που έτρεφε για την κόρη του, μιλώντας κατά καιρούς με συγκίνηση για τη δύναμη που του έδινε και για τα πολύτιμα μαθήματα ζωής που του χάρισε μέσα από τον καθημερινό της αγώνα.

«Η ιταλική ποδοσφαιρική κοινότητα είναι δίπλα στον Σίλβιο Μπαλντίνι σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ένας υπέροχος άνθρωπος, πριν ακόμη γίνει σπουδαίος προπονητής, που κατάφερε να μετατρέψει τον πόνο σε χαρά και σε μήνυμα ζωής», δήλωσε ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τζοβάνι Μαλαγκό.

Το δικό του μήνυμα συμπαράστασης έστειλε και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι. «Επιτρέψτε μου να αφιερώσω, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, μια σκέψη στον φίλο μου Σίλβιο Μπαλντίνι για την απώλεια της αγαπημένης του Βαλεντίνα. Εκ μέρους της οικογένειάς μου, αλλά και ολόκληρης της Γιουβέντους».

A soli 30 anni si è spenta Valentina, figlia di Silvio Baldini affetta dalla nascita da una rara malattia. Nell’autobiografia del 2022 il tecnico scriveva così:



"Mia figlia Valentina è una bimba – perché per me rimarrà sempre la mia bambina – disabile. È una bambina di 4 anni… pic.twitter.com/vLgep6JCqu — Fabrizio Biasin (@FBiasin) July 17, 2026