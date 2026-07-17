Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία (19/07, 22:00) δεν θα μείνει στην ιστορία μόνο για το αγωνιστικό του ενδιαφέρον, αλλά και για το πρωτοφανές κόστος των εισιτηρίων, το οποίο έχει ξεπεράσει ακόμη και τα δεδομένα του Super Bowl.

Η αναμέτρηση στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ έχει προκαλέσει τεράστια ζήτηση, με αποτέλεσμα οι τιμές στη δευτερογενή αγορά να εκτοξευθούν. Σύμφωνα με στοιχεία του Forbes, η μέση τιμή ενός εισιτηρίου διαμορφώνεται στα 11.327 δολάρια, ενώ το πιο οικονομικό διαθέσιμο εισιτήριο κοστίζει 7.451 δολάρια.

Για όσους επιθυμούν κορυφαίες θέσεις, το κόστος γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό. Εισιτήρια στη σειρά 21 του τομέα 115Α φτάνουν τα 28.479 δολάρια το καθένα, αποτελώντας μία από τις υψηλότερες τιμές που έχουν καταγραφεί ποτέ για αθλητικό γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αριθμοί αυτοί ξεπερνούν ακόμη και εκείνους του Super Bowl. Το προηγούμενο ρεκόρ μέσης τιμής είχε σημειωθεί στον τελικό του 2024 ανάμεσα στους Σαν Φρανσίσκο 49ers και τους Κάνσας Σίτι Τσιφς, όταν η μέση τιμή ανερχόταν στα 9.411 δολάρια. Παράλληλα, το χαμηλότερο εισιτήριο σε τελικό Super Bowl είχε καταγραφεί το 2021, στον αγώνα των Τάμπα Μπέι Μπακανίρς με τους Κάνσας Σίτι Τσιφς, στα 7.313 δολάρια.

Όλα δείχνουν ότι ο τελικός του Μουντιάλ θα αποτελέσει το ακριβότερο αθλητικό γεγονός που έχει φιλοξενηθεί ποτέ στις ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική απήχηση της διοργάνωσης και τη δίψα των φιλάθλων να παρακολουθήσουν από κοντά τη μάχη για την κορυφή του κόσμου.