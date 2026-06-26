Παραγουάη και Αυστραλία έμειναν στο 0-0 στο Σαν Φρανσίσκο, για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, σε ένα αποτέλεσμα που εξυπηρέτησε σε μεγάλο βαθμό και τις δύο ομάδες.

Με τις δύο ομάδες να ξεκινούν την αναμέτρηση ισόβαθμες στους τρεις βαθμούς, προερχόμενες από τις νίκες τους απέναντι στην Τουρκία, η προτεραιότητα ήταν να διατηρήσουν ανέπαφη την εστία τους. Η εικόνα του αγώνα επιβεβαίωσε αυτή τη λογική, καθώς οι φάσεις ήταν περιορισμένες και καμία από τις δύο πλευρές δεν πήρε σημαντικά ρίσκα.

Το τελικό 0-0 χάρισε στην Αυστραλία τη δεύτερη θέση του ομίλου, χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «32». Η Παραγουάη ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με τέσσερις βαθμούς και πλέον περιμένει την ολοκλήρωση των υπόλοιπων ομίλων, έχοντας ισχυρές πιθανότητες να συνεχίσει ως μία από τις καλύτερες τρίτες.

Νίκη γοήτρου για την Τουρκία, 3-2 τις ΗΠΑ στο φινάλε

Με νίκη ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ 2026 η Τουρκία, επικρατώντας με 3-2 των Ηνωμένων Πολιτειών στο Λος Άντζελες, σε μια αναμέτρηση χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για τους γηπεδούχους, που είχαν ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου.

Οι Αμερικανοί μπήκαν δυνατά και προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό με τον Τράστι, όμως η αντίδραση της ομάδας του Βιντσέντσο Μοντέλα ήταν άμεση. Ο Αρντά Γκιουλέρ ισοφάρισε στο 10′, ενώ ο Γιλμάζ ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 31′, δίνοντας προβάδισμα στην Τουρκία πριν από την ανάπαυλα.

Οι ΗΠΑ έφεραν ξανά το παιχνίδι στα ίσα στο 49′ με τον Μπεράλτερ και στη συνέχεια οι δύο ομάδες έπαιξαν πιο ελεύθερα, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες, καθώς το αποτέλεσμα δεν επηρέαζε την κατάταξη.

Τελικά, η Τουρκία βρήκε το νικητήριο γκολ στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Αϊχάν διαμόρφωσε το τελικό 3-2, χαρίζοντας στην ομάδα του την πρώτη και μοναδική νίκη της στη διοργάνωση, έστω κι αν αυτή δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει τον αποκλεισμό.