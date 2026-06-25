Ολοκληρώθηκε η δράση στους τρεις πρώτους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με την τελευταία αγωνιστική να προσφέρει έντονες συγκινήσεις, γκολ, ανατροπές και μεγάλες μάχες για τα εισιτήρια της επόμενης φάσης.

Από τον 1ο όμιλο, το Μεξικό και η Νότια Αφρική εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους «32», ενώ στον 2ο όμιλο το ίδιο πέτυχαν η Ελβετία και ο Καναδάς. Στον 3ο όμιλο, Βραζιλία και Μαρόκο επιβεβαίωσαν τον τίτλο των φαβορί και συνέχισαν την πορεία τους προς τα νοκ άουτ.

Στον αντίποδα, η διοργάνωση ολοκληρώθηκε πρόωρα για την Τσεχία, το Κατάρ και την Αϊτή, οι οποίες τερμάτισαν στην τελευταία θέση των ομίλων τους και αποχαιρέτησαν το τουρνουά.

Όσον αφορά τη μάχη των καλύτερων τρίτων, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη διατηρεί ισχυρές πιθανότητες να βρεθεί ανάμεσα στις οκτώ ομάδες που θα προκριθούν από αυτή τη διαδικασία. Αντίθετα, η Νότια Κορέα και η Σκωτία εξακολουθούν να ελπίζουν, όμως η θέση τους παραμένει πιο επισφαλής και η πρόκρισή τους θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των επόμενων ομίλων.

Η εικόνα των πρώτων τριών γκρουπ έχει πλέον ξεκαθαρίσει, με έξι ομάδες να έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στην επόμενη φάση και αρκετές ακόμη να περιμένουν την τελική κατάταξη των τρίτων για να μάθουν αν θα συνεχίσουν το ταξίδι τους στο Μουντιάλ 2026.