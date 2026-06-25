Η Νότια Αφρική ήταν η μεγάλη κερδισμένη της τελευταίας αγωνιστικής στον 1ο όμιλο, καθώς επικράτησε με 1-0 της Νότιας Κορέας και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση πίσω από το Μεξικό.

Το πρώτο μέρος κύλησε χωρίς πολλές συγκινήσεις, με τις δύο ομάδες να δίνουν προτεραιότητα στην αμυντική τους λειτουργία. Οι Αφρικανοί πάντως έδειξαν καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια τους και δημιούργησαν ορισμένες προϋποθέσεις για γκολ, βρίσκοντας απέναντί τους έναν σταθερό Σεούνγκ Γιου. Από την άλλη πλευρά, οι Νοτιοκορεάτες έμοιαζαν ικανοποιημένοι με την ισοπαλία, αποτέλεσμα που τους διατηρούσε σε θέση πρόκρισης, επιλέγοντας πιο συντηρητική προσέγγιση.

Ωστόσο, οι καλύτερες στιγμές συνέχισαν να ανήκουν στη Νότια Αφρική, η οποία απείλησε έντονα στο 51’ με τους Μασέκο και Εμπατά.

Η λύση ήρθε τελικά στο 63ο λεπτό, όταν η άμυνα της Νότιας Κορέας αδράνησε και ο Μασέσκο εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0. Οι Ασιάτες πίεσαν στα τελευταία λεπτά για την ισοφάριση, χωρίς αποτέλεσμα, και πλέον περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δουν αν θα συνεχίσουν ως μία από τις καλύτερες τρίτες ομάδες.

Απόλυτο το Μεξικό

Την ίδια ώρα, το Μεξικό ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο τη φάση των ομίλων, επικρατώντας με 3-0 της Τσεχίας και κάνοντας το απόλυτο με τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Η ομάδα του Ντιέγκο Αγκίρε κατέκτησε άνετα την κορυφή του ομίλου, δείχνοντας ξανά αποτελεσματικότητα και σταθερότητα.

Το πρώτο ημίχρονο είχε ελάχιστες καλές στιγμές, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν. Η εικόνα άλλαξε μετά την ανάπαυλα, όταν οι Μεξικανοί βρήκαν δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά. Ο Ματέο Τσάβες άνοιξε το σκορ στο 55’, ενώ ο Κινιόνες διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 61’, έπειτα από φάση διαρκείας.

Το Μεξικό διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του, κράτησε για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι ανέπαφη την εστία του και έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του με το γκολ του Φιντάλγκο στις καθυστερήσεις. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και η είσοδος του Γκιγέρμο Οτσόα στο 78’, με τον 41χρονο θρύλο του μεξικανικού ποδοσφαίρου να καταγράφει συμμετοχή σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους στις εξέδρες.