Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς θα παραμείνει παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2028 καθώς υπέγραψε το νέο διετές συμβόλαιο, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται αρχές Ιουλίου.

Ο 31χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός έχει κερδίσει την εκτίμηση του Μάρκο Νίκολιτς καθώς ανταποκρίθηκε όποτε του ζητήθηκε και αποφασίστηκε τελικά να του γίνει πρόταση για την ανανέωση του συμβολαίου του, την οποία και αποδέχθηκε.

Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι οριστική πλέον καθώς ο Γκατσίνοβιτς υπέγραψε μέχρι το 2028 και η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ αναμένεται αρχές Ιουλίου, πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία, όπου και θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Τη φετινή σεζόν ο Σέρβος μεσοεπιθετικός είχε 29 συμμετοχές με 3 γκολ και μία ασίστ, ενώ συνολικά στην ΑΕΚ μετράει 130 συμμετοχές, 19 γκολ και 8 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.