Η τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μεξικό αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο αναταραχών, καθώς μαζικές διαδηλώσεις αναμένονται γύρω από το Στάδιο Αζτέκα, εν μέσω κοινωνικής κρίσης που αφορά περίπου 130.000 αγνοούμενους στη χώρα.

Οι αρχές ασφαλείας έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, οδοφράγματα και μέτρα περιορισμού πρόσβασης γύρω από το γήπεδο, όπου θα διεξαχθεί ο εναρκτήριος αγώνας Μεξικό–Νότια Αφρική. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για κίνδυνο σοβαρών διαταραχών που θα μπορούσαν ακόμη και να προκαλέσουν καθυστέρηση στη σέντρα, σε περίπτωση εκτεταμένης συμφόρησης ή επεισοδίων.

Ήδη έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, ενώ οι δρόμοι γύρω από το Αζτέκα έχουν γεμίσει με συνθήματα και αστυνομικές δυνάμεις. Το κλίμα παραμένει τεταμένο, καθώς συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ διοργανωτών και ομάδων διαμαρτυρίας, σε μια προσπάθεια αποφυγής κλιμάκωσης.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών και η Διεθνής Αμνηστία, στηρίζουν τις κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για «συγκλονιστικής κλίμακας κρίση». Όπως επισημαίνουν, το Μεξικό καταγράφει πάνω από 130.000 αγνοούμενους, ενώ πολλές οικογένειες αναζητούν δικαιοσύνη χωρίς επαρκή κρατική στήριξη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 600 μητέρες αγνοουμένων αναμένεται να συμμετάσχουν στις πορείες της παραμονής του αγώνα, με το ενδεχόμενο περαιτέρω διαμαρτυριών την ημέρα της σέντρας να παραμένει ανοικτό.

Το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει αναδειχθεί σε κεντρικό θέμα γύρω από τη διοργάνωση, με παράλληλες διαμαρτυρίες και από εκπαιδευτικούς για μισθολογικά και εργασιακά αιτήματα στην ευρύτερη περιοχή του σταδίου.

Η κατάσταση δημιουργεί έντονη πίεση στη FIFA και στις τοπικές αρχές, καθώς το ενδεχόμενο καθυστερημένης έναρξης του αγώνα δεν αποκλείεται, εφόσον οι συνθήκες γύρω από το γήπεδο καταστούν μη διαχειρίσιμες. Το Μουντιάλ καλείται έτσι να ξεκινήσει υπό πρωτοφανές κοινωνικό και πολιτικό βάρος.