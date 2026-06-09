Η εθνική ομάδα του Ιράν έφθασε στο Μεξικό ενόψει του Μουντιάλ, με την άφιξή της να συνοδεύεται από σαφές πολιτικό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, στον απόηχο της πρόσφατης στρατιωτικής έντασης και της επίθεσης σε σχολική μονάδα.

Κατά την αποβίβαση στο Τιχουάνα, οι Ιρανοί διεθνείς φορούσαν καρφίτσες με τον αριθμό «168», ως αναφορά στους νεκρούς της πυραυλικής επίθεσης της 28ης Φεβρουαρίου στη Μιναμπ, ανάμεσά τους και παιδιά που φοιτούσαν στο σχολείο που επλήγη.

Η κίνηση αυτή έχει ήδη καταγραφεί ως συμβολική πράξη μνήμης και πολιτικής τοποθέτησης, καθώς η ιρανική αποστολή είχε επαναλάβει αντίστοιχη τελετουργική αναφορά και σε φιλικό αγώνα τον περασμένο Μάρτιο.



Την ίδια στιγμή, η υπόθεση παραμένει διεθνώς αμφιλεγόμενη, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για το πλήγμα, ενώ οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα Ηνωμένα Έθνη έχουν ασκήσει έντονη κριτική.

Το Ιράν προετοιμάζεται πλέον για τη συμμετοχή του στη διοργάνωση υπό αυξημένο πολιτικό και διπλωματικό φορτίο, καθώς εκκρεμούν και ζητήματα θεωρήσεων εισόδου για μέλη της αποστολής, ενόψει των αγώνων που θα διεξαχθούν σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.