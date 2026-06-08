Ο Ηρακλής φαίνεται ότι παλεύει για τα καλά για να φέρει στην Ελλάδα τον Ιταλό Λορέντσο Ινσίνιε, που είχε ένα πολύ καλό εξάμηνο στη Serie B.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικός σύλλογος επιχειρεί να φέρει τον Ινσίνιε στην χώρα μας. Αυτήν την φορά το προσπαθεί ο Ηρακλής.

Ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι αποκάλυψε ότι ο Γηραιός έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για να φέρει στην Ελλάδα τον Λορέντσο Ινσίνιε. Ο 35χρονος πλέον εξτρέμ έχει ένα πολύ σπουδαίο ποδοσφαιρικό βιογραφικό και προέρχεται από ένα γεμάτο 6μηνο στη Serie B με την Πεσκάρα.

Οι πληροφορίες που έρχονται από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο Πρωταθλητής Ευρώπης με την Ιταλία, δείχνει θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Το συμβόλαιο του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και η Πεσκάρα έπεσε στη Serie C και άρα δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν ανανέωσης που είχε.

Ο Ινσίνιε στη Νάπολι, στην οποία υπήρξε γέννημα-θρέμμα της ομάδας, είχε 434 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και με 122 γκολ με 95 ασίστ ενώ είναι 54 φορές διεθνής με την Ιταλία. Ακολούθησε το Τορόντο στο MLS και τον περασμένο Γενάρη η στη Πεσκάρα. Σε αυτό το διάστημα είχε 13 συμμετοχές στη Serie B με απολογισμό 5 γκολ και 3 ασίστ. Είναι παίκτης που ξέρει άριστα ο Βάλτερ Ματσάρι, καθώς οι δυο τους υπήρξαν μαζί στη Νάπολι τη σεζόν 2012/13, όπου ο Ινσίνιε ήταν βασικός με 44 ματς, 5 τέρματα και 9 ασίστ.