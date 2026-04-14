Το Διοικητικό Συμβούλιο της EuroLeague συνεδρίασε την Τρίτη 14 Απριλίου στη Βαρκελώνη, με την ατζέντα να περιλαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις για τη δομή της διοργάνωσης, το οικονομικό της πλαίσιο και τον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό των επόμενων ετών.

Σε επίπεδο αγωνιστικού σχεδιασμού, οι μέτοχοι της λίγκας επιβεβαίωσαν ότι το φορμάτ των 20 ομάδων και των 38 αγωνιστικών θα διατηρηθεί για τη σεζόν 2026-2027 της EuroLeague, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης του αριθμού των συμμετεχόντων στο μέλλον. Στο ίδιο πλαίσιο, συζητήθηκαν παρεμβάσεις που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών μετακινήσεων και την προστασία της υγείας των παικτών, σε συνεργασία με την Ένωση Καλαθοσφαιριστών.

Στο τραπέζι βρέθηκε επίσης η ιδέα δημιουργίας μιας νέας διοργάνωσης πριν την έναρξη της σεζόν, στην οποία θα συμμετέχουν οι νικητές της EuroLeague και του EuroCup, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής μπασκετικής δομής και του ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο νέο σύστημα κατανομής των εσόδων, το οποίο συνιστά την πρώτη μεγάλη αναθεώρηση εδώ και περίπου 20 χρόνια. Το νέο οικονομικό πλαίσιο θα συνδυάζει έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, εμπορικές συμφωνίες, αγωνιστική πορεία και απήχηση των συλλόγων, δημιουργώντας ένα πιο πολυπαραγοντικό μοντέλο επιβράβευσης.

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, η αλλαγή αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα συνολικά έσοδα της λίγκας, μετά την αύξηση της τάξης του 18% που καταγράφηκε για τη σεζόν 2025-2026, με ακόμη υψηλότερες προβλέψεις για το 2026-2027.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η πορεία μετάβασης από το σημερινό καθεστώς πολυετών αδειών προς ένα μοντέλο τύπου franchise, το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τη σεζόν 2026-2027, με στόχο τη μεγαλύτερη σταθερότητα και την ενίσχυση της επενδυτικής προοπτικής των συλλόγων, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Τέλος, έγινε αναφορά στο αυξημένο ενδιαφέρον από νέες αγορές και ομάδες για είσοδο στη διοργάνωση, με περισσότερους από 10 συλλόγους να έχουν εκφράσει πρόθεση συμμετοχής σε ενδεχόμενη επέκταση, ενώ επιβεβαιώθηκαν και οι συνεχιζόμενες επαφές με το NBA για πιθανή στρατηγική συνεργασία στο πλαίσιο του project «NBA Europe».

Η ενημέρωση της Euroleague:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA συνεδρίασε στη Βαρκελώνη την Τρίτη, συγκεντρώνοντας τους συλλόγους-μέλη για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τα συστήματα διεξαγωγής των διοργανώσεων, την οικονομική κατανομή και την επόμενη φάση του τριετούς στρατηγικού σχεδίου της Euroleague Basketball.

Η συνεδρίαση σηματοδότησε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στη συνεχιζόμενη εξέλιξη της οργάνωσης, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανταγωνιστική ισορροπία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Αγωνιστικό format και δομή

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για τη διατήρηση του συστήματος των 20 ομάδων με round-robin format για τη σεζόν 2026-2027 της EuroLeague, ενώ επανέλαβε την πρόθεση στρατηγικής διερεύνησης πιθανών επεκτάσεων στο άμεσο μέλλον.

Παράλληλα, οι σύλλογοι εξέτασαν προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών ταξιδιών και υγείας των παικτών που κατατέθηκαν από την Ένωση Παικτών της EuroLeague (ELPA), με τις σχετικές συζητήσεις να συνεχίζονται τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης όσο και σε επίπεδο συλλόγων.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η αρχική διερεύνηση δημιουργίας νέας υψηλού προφίλ διοργάνωσης προετοιμασίας, στην οποία θα συμμετέχουν οι πρωταθλητές της EuroLeague και του EuroCup, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού μπασκετικού οικοσυστήματος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης σημαντικές βελτιώσεις στη δομή του EuroCup, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση του συστήματος πρόκρισης με βάση την αγωνιστική αξία, με τουλάχιστον 10 ομάδες να προκρίνονται μέσω των εγχώριων πρωταθλημάτων, καθώς και η καθιέρωση πολυετών αδειών για επιλεγμένους συλλόγους.

Εξέλιξη του οικονομικού μοντέλου κατανομής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ECA ενέκρινε μια σημαντική αναθεώρηση του οικονομικού μοντέλου κατανομής εσόδων της EuroLeague, την πρώτη μεγάλης κλίμακας αλλαγή των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Το νέο πλαίσιο αντανακλά την αυξημένη εμπορική ωριμότητα της λίγκας και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, ενισχύοντας τον συλλογικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, αλλά και επιβραβεύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη συμβολή κάθε συλλόγου.

Το αναθεωρημένο μοντέλο περιλαμβάνει δύο βασικές δεξαμενές κατανομής:

Ποσό σχετιζόμενο με τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Οι σύλλογοι με άδεια θα διατηρούν το 65% των καθαρών εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα στις αγορές τους.

Το υπόλοιπο 35% θα κατανέμεται ισότιμα μεταξύ όλων των αδειοδοτημένων συλλόγων.

Εμπορική δεξαμενή της λίγκας

Το 75% θα κατανέμεται με βάση συνδυασμό αγωνιστικής επίδοσης, απήχησης φιλάθλων (προσέλευση, τηλεθεάσεις και ψηφιακή αλληλεπίδραση) και ιστορικών αποτελεσμάτων.

Το υπόλοιπο 25% θα κατανέμεται ισότιμα στους συλλόγους με άδεια συμμετοχής.

Μετά την ήδη καταγεγραμμένη αύξηση 18% στα έσοδα κατανομής για τη σεζόν 2025-2026, το νέο μοντέλο προβλέπει περαιτέρω διψήφια αύξηση για το 2026-2027, με στόχο νέο ιστορικό ρεκόρ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε επίσης στη συνέχιση της αξιολόγησης επιπλέον βελτιώσεων στα κριτήρια κατανομής, με στόχο την ενίσχυση του συλλογικού πνεύματος και την επιβράβευση της συνολικής συνεισφοράς των συλλόγων στην ανάπτυξη της διοργάνωσης.

Δομή αδειών και στρατηγική επέκταση

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη μετάβαση από το ισχύον σύστημα 10ετών αδειών σε ένα μόνιμο μοντέλο τύπου franchise, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τη σεζόν 2026-2027. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στη μεγαλύτερη σταθερότητα, στην αύξηση της αξίας των “περιουσιακών στοιχείων” και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στο έντονο ενδιαφέρον της αγοράς, καθώς περισσότερες από 10 ομάδες και αγορές έχουν εκδηλώσει πρόθεση συμμετοχής στη διοργάνωση, στο πλαίσιο διαδικασίας επέκτασης που αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με ανεξάρτητη αποτίμηση, η συνολική αξία της EuroLeague και των αδειοδοτημένων συλλόγων εκτιμάται στα 3,2 δισ. ευρώ, με πρόβλεψη αύξησης κατά περίπου 25% μετά την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και του μοντέλου franchise.

Επαφές με stakeholders

Τέλος, η διοίκηση της Euroleague Basketball ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις συνεχιζόμενες επαφές με το NBA σχετικά με το ενδεχόμενο του project “NBA Europe”, με τις δύο πλευρές να διατηρούν ανοιχτό διάλογο για πιθανές στρατηγικές συνεργασίες που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό μπάσκετ».