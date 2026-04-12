Η εικόνα στο εργοτάξιο του Βοτανικού αλλάζει μέρα με τη μέρα, με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού να παίρνει πλέον ξεκάθαρα μορφή και να περνά από τη φάση των θεμελιώσεων σε αυτή της ορατής κατασκευής.

Το έργο της Διπλής Ανάπλασης προχωρά με ταχείς ρυθμούς, κάτι που δημιουργεί αισιοδοξία ότι το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί, καθώς το έργο αναμένεται να παραδοθεί και να είναι έτοιμο προς χρήση τον Μάιο του 2027, σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Νέο εντυπωσιακό βίντεο με εναέρια πλάνα που δημοσιεύτηκε την Μεγάλη Πέμπτη αποκαλύπτει την εντυπωσιακή πρόοδο που έχει επιτευχθεί.

Όπως φαίνεται, ο βασικός σκελετός του γηπέδου έχει αρχίσει να υψώνεται, ενώ οι πρώτες κερκίδες έχουν ήδη τοποθετηθεί, δίνοντας μια πρώτη εικόνα της τελικής αρχιτεκτονικής. Το έργο «ψηλώνει» διαρκώς, με τα συνεργεία να δουλεύουν σε πολλαπλά μέτωπα, επιταχύνοντας την εξέλιξη.

Παράλληλα, σημαντική κινητικότητα καταγράφεται και στις συνοδευτικές υποδομές. Οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου και τα έργα που σχετίζονται με τη συνολική ανάπλαση του Βοτανικού προχωρούν, καθώς το project αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου αστικού σχεδιασμού που χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η δημοτική αρχή και οι κατασκευαστικές εταιρείες διατηρούν τον ρυθμό των εργασιών εντός των προβλεπόμενων πλαισίων, αποφεύγοντας καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το συνολικό project. Η μέχρι τώρα εικόνα δείχνει ότι το έργο «τρέχει» με συνέπεια και οργάνωση.

Πολλαπλή αναβάθμιση

Το νέο γήπεδο αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ελλάδα, αλλάζοντας επίπεδο όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αυξημένη χωρητικότητα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και την πόλη.

Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η Διπλή Ανάπλαση στον Βοτανικό έχει και έντονο αστικό αποτύπωμα, καθώς αναμένεται να μεταμορφώσει μια ολόκληρη περιοχή της Αθήνας, δημιουργώντας νέες υποδομές, χώρους πρασίνου και αναβαθμισμένες συνθήκες καθημερινότητας στον χώρο της ιστορικής έδρας του Τριφυλλιού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ουσιαστικά ξεκινήσει. Και όσο ο σκελετός του γηπέδου ανεβαίνει, τόσο μεγαλώνει και η προσμονή των φίλων του Παναθηναϊκού για ένα όνειρο δεκαετιών.