Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επανέλαβε το χρονοδιάγραμμα που αφορά την ολοκλήρωση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, τοποθετώντας ως στόχο τον Μάιο του 2027.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο της Διπλής Ανάπλασης, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Παράλληλα, σημείωσε πως θα αποτελέσει «θαύμα» αν το γήπεδο καταφέρει να παραδοθεί μέσα σε τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του υπήρχε έντονη αμφιβολία για το αν το έργο θα προχωρήσει. Μάλιστα, περιγράφοντας την πρώτη του επίσκεψη στον χώρο, σημείωσε ότι η εικόνα που αντίκρισε ήταν μιας τεράστιας χωματερής. «Όταν ανέλαβα, κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει. Και μάλιστα, όταν πήγα να δω τον χώρο, ήταν μία απέραντη χωματερή. Εκεί που θα γινόταν το γήπεδο του Παναθηναϊκού, είχε ένα βουνό δέκα μέτρα με σκουπίδια» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πλέον το ζήτημα δεν αφορά το αν θα γίνει το έργο, αλλά το πότε θα ολοκληρωθεί. Τόνισε ότι τον Μάιο του 2027 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί, με την τοποθέτηση του χλοοτάπητα να αποτελεί το τελικό στάδιο. «Τον Μάιο του ’27 θα έχει ολοκληρωθεί, θα μπει το γκαζόν. Είναι μία ιστορία που, αν το καταφέρουμε, θα είναι ένα θαύμα. Ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος» τόνισε.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα ιδιαίτερα απαιτητικό χρονικά και ότι η επιτυχία του εξαρτάται από τη συνεργασία του Δήμου, της κυβέρνησης, των αρμόδιων υπουργείων, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Ο Χάρης Δούκας σημείωσε ακόμη ότι το συγκεκριμένο project μπορεί να αποτελέσει απόδειξη πως οι δήμοι είναι σε θέση να υλοποιούν μεγάλης κλίμακας έργα αστικής ανάπλασης. Το σχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στο ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά περιλαμβάνει και νέες εγκαταστάσεις για τον Ερασιτέχνη, καθώς και τη δημιουργία εκτεταμένων χώρων πρασίνου, έκτασης περίπου μιάμιση φοράς μεγαλύτερης από τον Εθνικός Κήπος.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι όταν η ομάδα μετακομίσει στο νέο γήπεδο, ο χώρος του ιστορικού γηπέδου στη Γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα μετατραπεί σε πάρκο, ενώ θα δημιουργηθεί και ένας χώρος με μουσειακό χαρακτήρα.