Οι αρχές του Ντουμπάι έκαναν λόγο για ένα δεύτερο περιστατικό με συντρίμμια που προήλθαν από την αναχαίτιση βλήματος και τα οποία έπεσαν στην πρόσοψη του κτιρίου της Oracle στην Internet City (Διαδικτυακή πόλη), χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

«Οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι ανταποκρίθηκαν σε ήσσονος σημασίας περιστατικό που προκλήθηκε από συντρίμμια τα οποία προήλθαν από εναέρια αναχαίτιση και έπεσαν στην πρόσοψη του κτιρίου Oracle στην Internet City του Ντουμπάι», ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του Ντουμπάι στο Χ.

«Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», πρόσθεσε. Νωρίτερα η ίδια πηγή είχε αναφέρει ότι συντρίμμια είχαν πέσει στην πρόσοψη κτιρίου στη μαρίνα του Ντουμπάι χωρίς να ξεσπάσει πυρκαγιά και να αναφερθούν θύματα.