Η 23η αγωνιστική της κατηγορίας της Stoiximan GBL ολοκληρώνεται με το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Οι δύο «αιώνιοι» θα παίξουν το απόγευμα της Δευτέρας στο Telekom Center Athens, σε ένα παιχνίδι που συγκεντρώνει όλα τα φώτα και το ενδιαφέρον ακόμα και φιλάθλων εκτός Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος στη φετινή σεζόν, έχοντας ρεκόρ 20-0 ενώ ο Παναθηναϊκός ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 17-4.

Πρόκειται για ένα ακόμα μεγάλο ντέρμπι, με τους μεν «πράσινους» να επιδιώκουν να βάλουν τέλος στο αήττητο των «Ερυθρόλευκων» και τους Πειραιώτες από την άλλη να επιζητούν την νίκη και να διατηρήσουν την αήττητη επίδοσή τους. Το πρώτο τζάμπολ στο παιχνίδι θα γίνει στις 19.00 (σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου) και ενώ ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Για τον Παναθηναϊκό από την προπόνηση της Κυριακής απουσίαζαν οι Χέιζ-Ντέιβις (ενοχλήσεις στη γάμπα), Γκραντ (ρωγμώδες κάταγμα στον 4ο μετακάρπιο), Χουάντσο (γαστρεντερίτιδα), Ρογκαβόπουλος (θλάση στους οπίσθιους μηριαίους) και Σαμοντούροβ (φλεγμονή). Οι Πειραιώτες δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος εκτίει τιμωρία.