Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε στην Ελλάδα και στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο NCAA με το Virginia Tech και έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Stoiximan Basket League.

Ο 20χρονος γκαρντ αγωνίστηκε στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ φέτος και από τη στιγμή που ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις του εκεί επέστρεψε στην Αθήνα, παίρνοντας μέρος στην προπόνηση των «πράσινων» το Σάββατο (28/3).

Ο Αβδάλας θα συνεχίσει να προπονείται από τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν καθώς έχει ακόμη συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό και αυτό σημαίνει πως έχει και δικαίωμα συμμετοχής στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν φυσικά δηλωθεί από τους «πράσινους».

Σε ό,τι αφορά τη Euroleague, αντιθέτως, ο Αβδάλας δεν μπορεί να αγωνιστεί παρά το γεγονός ότι έχει ενεργό συμβόλαιο με το «τριφύλλι», καθώς δεν επιτρέπονται πλέον αλλαγές στα ρόστερ.