Ο Νεοκλής Αβδάλας επέστρεψε από τις ΗΠΑ έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με το Virginia Tech στο NCAA και πήρε μέρος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, σε αντίθεση με τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ και Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ο Αβδάλας ανήκει στους «πράσινους» και έχοντας ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο NCAA για τη φετινή σεζόν, επέστρεψε στην Ελλάδα και πήρε κανονικά μέρος στην προπόνηση υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν.

Αντιθέτως, ο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος αγωνίστηκε κανονικά κόντρα στη Μονακό, ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και απουσίασε από την προπόνηση του Σαββάτου (28/3).

Εκτός παρέμειναν και οι Γκραντ και Ρογκαβόπουλος, όπως και ο Σαμοντούροβ, καθώς δεν είναι 100% έτοιμοι και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αγωνιστούν στο ντέρμπι της Δευτέρας (30/3) με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan Basket League για να προφυλαχθούν.