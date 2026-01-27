Η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος με ανακοίνωση αναφέρθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με απολογισμό επτά νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ ενώ υπάρχουν και τραυματίες.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο ελληνικό αθλητισμός γενικά έχει βυθιστεί στο πένθος, με την Ένωση να εκφράζει τα συλλυπητήριά της μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.

«Είναι συγκλονιστικό και θλιβερό γεγονός να χάνονται με τέτοιο άδικο τρόπο νέοι άνθρωποι, φίλαθλοι, κατά την μετάβαση τους στη Λυών της Γαλλίας για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα.

Κουράγιο στις οικογένειες τους, στήριξη σε αυτούς που έχασαν τους νέους ανθρώπους τους και ψυχική δύναμη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Για την ΠΑΕ ΑΕΚ

Μάριος Ηλιόπουλος».