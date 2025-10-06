O Λαμίν Γιαμάλ, το 18χρονο «διαμάντι» της Μπαρτσελόνα ποζάρει συχνά στα social media αλλά και σε δημόσιες εκδηλώσεις μαζί με τη μητέρα του, τον πατέρα του, το μικρό του αδερφό, ακόμα και τη γιαγιά του με την οποία μάλιστα πήγε τόσο στην υπογραφή του νέου του συμβολαίου όσο και στην απονομή της Χρυσής Μπάλας. Με αυτό τον τρόπο, ο Λαμίν Γιαμάλ θέλει να δείξει πόσο πολύ αγαπά τους δικούς του ανθρώπους που τον στήριξαν από μικρό παιδί, καθώς η οικογένειά του ήταν πολύ φτωχή και η δική του επιτυχία στο ποδόσφαιρο είναι και το δικό τους εισιτήριο για μια καλύτερη ζωή.

Το θέμα είναι πως η μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ, Σεϊλα Εμπάνα, προχώρησε σε μία κίνηση η οποία προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις καθώς από πολλούς θεωρήθηκε κιτς εκμετάλλευση της επιτυχίας του γιου της. Η Σεϊλα Εμπάνα λοιπόν διοργανώνει ένα λαμπερό μεν, αμφιλεγόμενο δε gala στο Λονδίνο: Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου 2025 στο πολυτελές Nobu Hotel, στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για ένα black-tie dinner αυστηρά για ενήλικες, με σαμπάνια υποδοχής, τριπλό γεύμα και πολυτελή ατμόσφαιρα.

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 150 ευρώ, ενώ το «Silver» πακέτο περιλαμβάνει και επιπλέον παροχές, όπως ένα μπουκάλι κρασί ανά τραπέζι. Όμως, το σημείο που έχει δημιουργήσει θόρυβο είναι το VIP πακέτο των 800 ευρώ, το οποίο εκτός από open bar και premium παροχές, δίνει τη δυνατότητα στους καλεσμένους να βγάλουν μια αποκλειστική φωτογραφία με την ίδια τη Σεϊλα Εμπάνα, δηλαδή όχι με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος βγαίνει χιλιάδες φωτογραφίες δωρεάν με μικρούς και μεγάλους fans του, αλλά με τη μητέρα του, η οποία για να βγει φωτογραφία με τους fans του γιου της θα πρέπει να πληρωθεί αδρά.

Η Σεϊλα Εμπάνα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη δημοσιότητα τον τελευταίο χρόνο, κυρίως λόγω της εκρηκτικής ανόδου του γιου της, που θεωρείται ήδη το μέλλον της Μπαρτσελόνα και του ισπανικού ποδοσφαίρου. Μέσα από το προσωπικό της προφίλ στα social media, συχνά μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, τονίζοντας τον ρόλο της ως momager πίσω από την επιτυχία του Λαμίν.

Πιθανόν και να έχει ζηλέψει την δόξα της Kris Jenner, το θέμα είναι ότι εξαργυρώνει άκομψα τη φήμη, με τη διοργάνωση ενός gala όπου μια φωτογραφία μαζί της κοστολογείται περισσότερο από ένα VIP εισιτήριο σε αγώνα Champions League κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις τόσο στα social media όσο και στον ισπανικό Τύπο. Πολλοί χρήστες στα social media την κατηγόρησαν ότι εκμεταλλεύεται τη φήμη του γιου της για προσωπικό οικονομικό όφελος, χωρίς ο ίδιος να έχει καμία ανάμειξη στο event. Ωστόσο, υπήρχαν και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια «έξυπνη επιχειρηματική κίνηση», με τη Σεϊλα Εμπάνα να χτίζει το δικό της brand στη σκιά του Λαμίν Γιαμάλ-για να τα ‘κονομήσουν όλοι.

Άλλοι ωστόσο κάνουν λόγο για «υπερβολή» και «κιτς εκμετάλλευση», σημειώνοντας ότι μια φωτογραφία με τη μητέρα ενός ποδοσφαιριστή δεν θα έπρεπε να κοστίζει όσο ένας μηνιαίος μισθός σε πολλές χώρες της Ευρώπης και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το έχουμε ξαναδεί με κανένα συγγενή αθλητή, είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά στα χρονικά και πραγματικά μας φαίνεται άκομψο.

Όσο για τον Λαμίν Γιαμάλ δεν εμφανίζεται πουθενά στην προώθηση του event και, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα έχει καμία συμμετοχή. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι η μητέρα του επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει την επιτυχία του, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στην προσωπική προβολή και την εκμετάλλευση της φήμης ενός νεαρού αθλητή. Ένα είναι σίγουρο, ότι όσο ανεβαίνει η αξία του Λαμίν Γιαμάλ στο γήπεδο, τόσο περισσότερο το όνομά του θα «πουλάει» και εκτός ποδοσφαίρου, είτε μέσα από μεγάλες χορηγίες, είτε μέσα από εκδηλώσεις σαν αυτή που ετοιμάζει η Σεϊλα Εμπάνα στο Λονδίνο, αλλά το θέμα είναι που σταματάει η κεφαλαιοποίηση και ξεκινά η εκμετάλλευση, ειδικά αν αυτή προέρχεται από άτομα της ίδιας της οικογένειάς του.