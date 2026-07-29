Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι πληρώθηκε από έγκλειστο ομοεθνή του για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα σε έναν από πέντε πιθανούς στόχους.

Ο 30χρονος, ο οποίος φέρεται ως ο φυσικός αυτουργός του «χτυπήματος» που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί, συνελήφθη το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής στην Άνω Γλυφάδα, ενώ, σύμφωνα με τις αρχές, είχε παραλάβει μια χειροβομβίδα αμυντικού τύπου. Οι αρχές εκτιμούν πως ενδεχόμενοι στόχοι ήταν ένας υψηλόβαθμος δικαστικός, ένας αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος.

Ο 30χρονος έδωσε εξηγήσεις κατηγορούμενος για παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος στην απολογία του επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι είχε λάβει εντολή από έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα έναντι αμοιβής ύψους.

Σύμφωνα με την κατηγορία ο 30χρονος προμηθεύτηκε τη χειροβομβίδα από τον 27χρονο, ο οποίος είναι πρόσωπο γνωστό στις αστυνομικές αρχές από υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών και εκβιασμών και διαφεύγει της σύλληψης. Μάλιστα, φέρεται να ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του 30χρονου κατηγορούμενου και του 31χρονου ισοβίτη, ο οποίος εμφανίζεται να κινούσε τα νήματα δίνοντας 2.500 ευρώ προκειμένου να γίνει η επίθεση. Κατηγορούμενος στην υπόθεση για ηθική αυτουργία στη διακεκριμένη κατοχή όπλου είναι και ο έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο.