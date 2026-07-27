Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. για την επίθεση με χειροβομβίδα που σχεδιαζόταν να σημειωθεί στην Αττική με πιθανό στόχο τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρο Ντογιάκο.

Η Ελληνική Αστυνομία απέτρεψε οργανωμένο σχέδιο επίθεσης και κατάφερε να προχωρήσει στη σύλληψη δύο ατόμων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 30χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ενώ ως βασικός οργανωτής της υπόθεσης φέρεται ένας 31χρονος βαρυποινίτης που κρατείται στις φυλακές Διαβατών.

Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν έναν 27χρονο Έλληνα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται ως προμηθευτής ενώ στο «κάδρο» των ερευνών έχει μπει και ένα τέταρτο άτομο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι Αρχές είχαν πληροφορίες πως ο 30χρονος ετοίμαζε κάποιο χτύπημα και αμέσως ξεκίνησε η παρακολούθησή του, με τους αστυνομικούς να καταγράφουν όλες τις κινήσεις του.

Το μεσημέρι της 24ης Ιουλίου οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Αιγύπτιο στη Γλυφάδα, την ώρα που συναντούσε έναν 27χρονο Έλληνα. Μόλις τελείωσε η συνάντησή τους, οι Αρχές επενέβησαν και αμέσως τον συνέλαβαν.

Στα πρώτα του λόγια στους αστυνομικούς ανέφερε πως πήρε εντολή από τον έγκλειστο στις φυλακές να πάρει τη χειροβομβίδα και στη συνέχεια να περιμένει τηλεφώνημά του για το πού θα την τοποθετήσει.

Όσον αφορά τώρα τον 27χρονο Έλληνα, ο οποίος φαίνεται να έδωσε τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο, οι αρχές τον έχουν ταυτοποιήσει, μάλιστα έκαναν έφοδο στο πατρικό του σπίτι, όπου βρήκαν ένα περίστροφο με έξι φυσίγγια. Τη χειροβομβίδα οι αστυνομικοί την εντόπισαν μέσα σε ένα χάρτινο ποτήρι, τυλιγμένη με ένα πλαστικό δεματικό, tie-wrap.