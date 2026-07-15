Στη σύλληψη ενός 34χρονου για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν χθες, Δευτέρα 14 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών στο Νότιο Αιγαίο.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν κατασχέθηκαν συνολικά 186,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 6.250 ευρώ σε μετρητά, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, μία ζυγαριά ακριβείας, πλήθος συσκευασιών που χρησιμοποιούνταν για τη συσκευασία των ναρκωτικών, χειρόγραφες σημειώσεις σχετικές με τις αγοραπωλησίες, καθώς και το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για βία κατά αστυνομικών υπαλλήλων.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών. Ο 34χρονος όταν αντιλήφθηκε τον επικείμενο έλεγχο, επιχείρησε να διαφύγει. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε επιβατικό αυτοκίνητο για τη συστηματική διακίνηση κοκαΐνης, πραγματοποιώντας αγοραπωλησίες, ενώ απέκρυπτε τις ναρκωτικές ουσίες σε διάφορα σημεία γύρω από την κατοικία του. Αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.