Με τις καταθέσεις της πλευράς των καταγγελόντων συνεχίζεται σήμερα στο Εφετείο Αθηνών η δίκη, δεύτερο βαθμό, του Δημήτρη Λιγνάδη.

Σήμερα στη διαδικασία καταθέτει ο φίλος του ενός, που δηλώνει ότι υπέπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης έφτασε στα δικαστήρια λίγο πριν τις εννέα το πρωί.

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Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο Δημήτρης Λιγνάδης έχει καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών με αναστολή, για τον βιασμό δύο ανηλίκων το 2015, σε Αθήνα και Επίδαυρο.