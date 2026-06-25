Βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη δράση του 26χρονου που έκανε επιθέσεις και λήστευε ηλικιωμένες γυναίκες σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Στο βίντεο φαίνεται μία από τις ληστείες, όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα κατευθύνεται με τη μαγκούρα της προς το ασανσέρ πολυκατοικίας. Όταν μπαίνει μέσα, ο 26χρονος -ο οποίος βρισκόταν ήδη στην πολυκατοικία- κατεβαίνει από τις σκάλες, ανοίγει βίαια την πόρτα του ασανσέρ και της αρπάζει την τσάντα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε χθες την εξιχνίαση σειράς ληστειών που διαπράχθηκαν σε εισόδους και στο εσωτερικό πολυκατοικιών, με θύματα κυρίως ηλικιωμένες. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ο 26χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατ’ εξακολούθηση.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου ο κατηγορούμενος διέπραξε τέσσερις ληστείες χρησιμοποιώντας σωματική βία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι επιθέσεις έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή των θυμάτων. Η συνολική λεία του εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ σε τιμαλφή.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στις Συκιές, όπου κατά τον έλεγχο φέρεται να αντιστάθηκε και να άσκησε σωματική βία σε βάρος αστυνομικών της ΟΠΚΕ, επιχειρώντας να διαφύγει, χωρίς όμως να τα καταφέρει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας.