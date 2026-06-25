Νέα υπόθεση απάτης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου στον Πύργο Ηλείας, με θύμα μια 88χρονη γυναίκα, η οποία πείστηκε από επιτήδειους να παραδώσει τις οικονομίες και τα κοσμήματά της.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Όλα ξεκίνησαν όταν η 88χρονη δέχθηκε τηλεφώνημα από γυναίκα, η οποία δήλωσε ψευδώς πως είναι η «λογίστριά» της. Η άγνωστη άρχισε να της μιλά για δήθεν ανάγκη δήλωσης χρημάτων και κοσμημάτων, πείθοντάς την ότι έπρεπε να ακολουθήσει συγκεκριμένες οδηγίες.

Το απίστευτο είναι ότι η τηλεφωνική επικοινωνία κράτησε περίπου δύο ώρες. Η γυναίκα στην άλλη άκρη της γραμμής δεν άφησε την ηλικιωμένη να επικοινωνήσει με συγγενείς της και την καθοδηγούσε βήμα προς βήμα μέχρι να πέσει στην παγίδα.

Το σενάριο με τα δήθεν «αδήλωτα» χρήματα και κοσμήματα τελικά έπιασε. Η ηλικιωμένη πείστηκε ότι έπρεπε να παραδώσει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ για να «δηλωθεί», καθώς και κοσμήματα, άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας τα οποία δήθεν θα «καταγράφονταν».

Ακολουθώντας τις οδηγίες, η γυναίκα κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας της, σε κεντρικότατο σημείο της πόλης του Πύργου κρατώντας μια απλή σακούλα σούπερ μάρκετ. Μέσα στη σακούλα βρίσκονταν τα χρήματα και τα κοσμήματα. Εκεί την περίμενε ο συνεργός της γυναίκας που της τηλεφωνούσε, στον οποίο και παρέδωσε τη σακούλα.

Ο δράστης, μάλιστα, φαίνεται πως δεν πτοήθηκε ούτε από το γεγονός ότι η πολυκατοικία βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της πόλης, ούτε από την πιθανότητα να υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Λίγη ώρα αργότερα, όταν η ηλικιωμένη κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσε τις Αρχές. Όμως οι δράστες είχαν ήδη εξαφανιστεί, έχοντας στα χέρια τους μια λεία 20.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα που η αξία τους παραμένει άγνωστη.

Οι Αρχές εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και αναζητούν τα ίχνη τόσο του άνδρα που παρέλαβε τη σακούλα όσο και της γυναίκας που τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη.