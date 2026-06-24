Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη ή των δραστών που φέρονται να διέρρηξαν κατοικία στην περιοχή του Φαληρακίου Ρόδου.

Σύμφωνα με την καταγγελία του ιδιοκτήτη, οι άγνωστοι έκλεψαν από το σπίτι χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας.

Έλειπε ο ιδιοκτήτης από το σπίτι

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής οι αστυνομικές αρχές, η διάρρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε το χρονικό διάστημα από τις 18:00 έως τις 22:00.

Οι δράστες φέρονται να μπήκαν στην κατοικία την ώρα που ο ιδιοκτήτης απουσίαζε και να έκλεψαν το χρηματοκιβώτιο.

Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Οι αρχές εξετάζουν κάθε διαθέσιμο δεδομένο, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.