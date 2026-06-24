Ένας 17χρονος από το Γάζι Ηρακλείου οδηγήθηκε στη φυλακή μετά από αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση κυκλωμάτων διαδικτυακής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

Πρόκειται για έναν από τους δύο συνομήλικους που συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση και μάλιστα φέρονται να συνδέονται με το εξτρεμιστικό δίκτυο «764». Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πανελλαδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές του εξωτερικού και ειδικότερα με το NCMEC. Έτσι, στα χέρια των Αρχών βρέθηκαν οι δύο 17χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται ότι είχαν αναπτύξει έντονη διαδικτυακή δράση σε βάρος ανήλικων κοριτσιών, χρησιμοποιώντας απειλές, εκβιασμούς και ψυχολογική χειραγώγηση.

Πώς δρούσαν οι 17χρονοι μαθητές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ανήλικοι φέρονται να προσέγγιζαν τα θύματά τους μέσω λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκτώντας σταδιακά πλήρη έλεγχο πάνω τους. Οι Αρχές εκτιμούν ότι μέσα από ένα καθεστώς φόβου και πίεσης κατάφερναν να αποσπούν φωτογραφίες και βίντεο προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για να ενισχύουν τον έλεγχό τους πάνω στις ανήλικες.

Στη συνέχεια, μέσα από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα θύματα φέρονταν να δέχονταν εντολές να προχωρούν ακόμη και σε πράξεις αυτοτραυματισμού, τις οποίες κατέγραφαν και έστελναν στους δράστες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανήλικες φέρονται μάλιστα να εξαναγκάζονταν να χαράζουν στο σώμα τους λέξεις, ονόματα ή ψευδώνυμα που σχετίζονταν με τους λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι.

Η σύνδεση με το δίκτυο «764»

Από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων και τον τρόπο δράσης των δύο 17χρονων, οι αστυνομικοί εξετάζουν σοβαρά τη σύνδεσή τους με το διαβόητο δίκτυο «764», μία ομάδα που έχει απασχολήσει διεθνώς τις διωκτικές αρχές για υποθέσεις διαδικτυακής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ανηλίκων. Η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να στοχοποιεί ευάλωτους ανήλικους χρήστες του διαδικτύου μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, ασκώντας συστηματική ψυχολογική πίεση. Στόχος είναι τόσο η απόσπαση παράνομου υλικού όσο και η πλήρης χειραγώγηση των θυμάτων, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις ωθούνται σε επικίνδυνες ή αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης τους, αλλά και αν υπάρχουν επιπλέον θύματα ή συνεργοί που συνδέονται με την υπόθεση. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, έπειτα από εισαγγελικές παραγγελίες των Εισαγγελιών Πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και μετά από αλληλογραφία με παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών, οι Αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, να εντοπίσουν τις οικιακές συνδέσεις διαδικτύου τους και να εξακριβώσουν τον τόπο κατοικίας τους.