Βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας η στιγμή της σύλληψης του παράτυπου μετανάστη έξω από το Πάντειο, έπειτα από καταγγελία που έλαβαν για επιδειξία στην περιοχή.

Αναλυτικότερα, μια 26χρονη γυναίκα επιχείρησε να περάσει από υπόγεια διάβαση έξω από το πανεπιστήμιο, όταν δέχτηκε επίθεση.

«Με ακολουθούσε για αρκετή ώρα, φοβήθηκα για τις προθέσεις του. Όταν βγήκα στον δρόμο κατευθύνθηκα σε σημείο που είχε κόσμο, εκείνος είχε σταματήσει και από απόσταση με παρακολουθούσε», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Star.

Ο επιδειξίας με τα αρχικά G.A. έχει συλληφθεί τρεις φορές και προσαχθεί άλλες τόσες, επειδή δεν διέθετε νόμιμα έγγραφα και για απόπειρα κλοπής στην Ακρόπολη.

Θυμίζεται ότι σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο στη χώρα

Δείτε το βίντεο – Η στιγμή της σύλληψής του: