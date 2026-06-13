Μία τραγική υπόθεση εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο, όπου ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Όπως αναφέρει το Cretalive, το βράδυ της Παρασκευής, οι γιατροί του ΠΑΓΝΗ έδωσαν μάχη διάρκειας 48 λεπτών προκειμένου να επαναφέρουν το παιδί, το οποίο είχε μεταφερθεί λίγο νωρίτερα στο νοσοκομείο από τον παππού του.

Το βρέφος, που ανήκε σε οικογένεια Ρομά, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από αστυνομικές πηγές, είχε εξεταστεί από παιδίατρο λίγες ημέρες πριν, ο οποίος είχε κρίνει απαραίτητη τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Παρά τη θεραπεία που του δόθηκε, η κατάσταση της υγείας του παιδιού παρουσίασε επιδείνωση.

Ο 45χρονος παππούς του, ο οποίος είχε αναλάβει τη φροντίδα του, καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης, αποφάσισε να το μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου προκειμένου να λάβει ιατρική βοήθεια.

Κατά την άφιξή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το παιδί εμφάνιζε σηπτική εικόνα, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς το βρέφος υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης εφαρμόζοντας ΚΑΡΠΑ, επιχειρώντας να το επαναφέρουν.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες που κατέβαλε η ιατρική ομάδα, το 18 μηνών κοριτσάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.

Μετά τις εξελίξεις αυτές και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του παππού του παιδιού για το αδίκημα της έκθεσης, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία και προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε του θανάτου του βρέφους.