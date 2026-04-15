Γνώριμος των αρχών είναι ο 26χρονος πρώην πρωταθλητής της άρσης βαρών που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, καθώς πέρα από τις αθλητικές διακρίσεις, έχει καταγγελθεί ουκ ολίγες φορές.

Ο πρώην αθλητής στο παρελθόν είχε διακριθεί στον αθλητισμό και συγκεκριμένα είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών νέων Κ17.

Πλέον, δεν διαθέτει δελτίο όμως, με την Ομοσπονδία Άρσης Βαρών να τονίζει σε σχετική ανακοίνωση: «Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο. Κάθε αναφορά σε αυτόν ως “αθλητής της άρσης βαρών” αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες».

Όσον αφορά τα μπλεξίματα με τη Δικαιοσύνη, αρχίζουν από το 2020 και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αποκαλύψεις», ο 26χρονος έχει δεχτεί τις εξής καταγγελίες:

Ιανουάριος 2020

Πρόκληση σωματικής βλάβης, εξύβριση και απειλή

Απρίλιος 2020

Νέα καταγγελία σε βάρος του για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση

Μάιος 2021

Καταγγελία για απειλή

Αύγουστος 2022

Σχηματισμός δικογραφίας για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Μάιος 2023

Πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλή

Καταγγελία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών

Οκτώβριος 2024

Καταγγελία για πρόκληση σωματικής βλάβης

Ιούνιος 2025

Νέα καταγγελία για πρόκληση σωματικής βλάβης

Αύγουστος 2025

Καταγγελία για απείθεια. Μάλιστα, φέρεται να προσπάθησε να απελευθερώσει από τους αστυνομικούς, άλλο πρόσωπο που ήταν μαζί του

Σύμφωνα με την εκπομπή του ΑΝΤ1, πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 26χρονος απασχόλησε και πρόσφατα την αστυνομία, γιατί προσπάθησε να σηκώσει περιπολικό για να απεγκλωβίσει αυτοκίνητό του, το οποίο είχε πάρει η Τροχαία.