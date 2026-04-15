Συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης 14 Μαρτίου στη Ραφήνα, ένας 26χρονος Τούρκος δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών της Τουρκίας για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους στην περιοχή της Ραφήνας, εντόπισαν τον 26χρονο και τον έκριναν ύποπτο.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου των εγγράφων του προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμεί ερυθρά αγγελία των Αρχών της Τουρκίας, καθώς κατηγορείται ότι τον Αύγουστο του 2023, επιβαίνοντας σε μοτοσικλέτα σε περιοχή της Τουρκίας, πυροβόλησε έναν ομοεθνή του με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρχικά στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ραφήνας-Πικερμίου και στη συνέχεια στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.