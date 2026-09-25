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Στις Σέρρες υποψήφιος ο Μητσοτάκης

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα το παραπολιτικό μας οδοιπορικό μάς βγάζει εις τα Σέρρας, εκεί όπου το κλίμα για τη γαλάζια παράταξη κάθε άλλο παρά καλό θα έλεγα πως περιγράφεται. Οι δημοσκοπικές μετρήσεις στην άλλοτε κραταιά περιφέρεια δείχνουν ότι το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έχει αφήσει το αποτύπωμά του στη συγκεκριμένη περιφέρεια, και τον λόγο τον γνωρίζουμε όλοι. Στην Πειραιώς προφανώς και είναι ενημερωμένοι και από την άλλη δεν φτάνει ούτε ο Σερραίος υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναβαθμίστηκε πρόσφατα στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ενώ έχει και καλό προφίλ, αλλά ούτε και η Φωτεινή Αραμπατζή η οποία εκλέγεται συνεχώς από το 2012. Και επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται πως αποφάσισε να επιστρατεύσει το βαρύ πυροβολικό. Δηλαδή τον ίδιο του τον εαυτό. Και για να σας το κάνω πιο λιανά, όπως γνωρίζετε ο εκλογικός νόμος δίνει το δικαίωμα στους αρχηγούς των κομμάτων να είναι υποψήφιοι σε έως και τρεις περιφέρειες, και οι Σέρρες, ένα διαχρονικό κάστρο της παράταξης με έντονο συμβολισμό, είναι η περιφέρεια που ο πρωθυπουργός έχει ήδη κυκλώσει με κόκκινο στιλό στο μπλοκάκι του, για να είναι μία εκ των τριών περιφερειών. Βέβαια έχουμε καιρό μπροστά μας.

Ικανοποιημένο το Μαξίμου

Θα συνεχίσω με τη μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το χθεσινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Η ΝΔ προηγείται σταθερά και, παρά τα προβλήματα που όντως υπάρχουν και την κριτική που ασκείται στο παρασκήνιο, στο Μέγαρο Μαξίμου έμαθα ότι είναι ικανοποιημένοι. Το γεγονός είναι ότι η ΝΔ έχει πρωτιά και προηγείται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δημοτικότητα αξιολογείται θετικά στο πρωθυπουργικό επιτελείο. Μου είπε η πηγή μου ότι ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε στη Νέα Υόρκη, λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στην ΓΣ του ΟΗΕ για τη δημοσκόπηση, και ήταν εμφανώς ικανοποιημένος.

Η καταλληλότητα για πρωθυπουργία

Θα σταθώ όμως και σε κάτι άλλο που μου ειπώθηκε από συνεργάτες του Κ. Μητοστάκη και έχει μεγάλη σημασία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται καταλληλότερος με διαφορά από τον Αλέξη Τσίπρα (30 έναντι 23%), που χρησιμοποίησε προχθές το δίλημμα «ή εγώ ή κανείς». Η εικόνα αυτή δείχνει ότι ο πρωθυπουργός, παρά τα πολλά προβλήματα και την πίεση, κοινωνική και πολιτική, αντέχει.

Καμπανάκι για σοβαρή δουλειά

Όμως παρά την πρωθυπουργική ικανοποίηση μου ειπώθηκε ότι η δημοσκόπηση, όπως και οι προηγούμενες, είναι καμπανάκι για την κυβέρνηση για δουλειά. Και γιατί τα ποιοτικά στοιχεία παραμένουν προβληματικά για την κυβέρνηση και αυτό που μου έλεγαν συνομιλητές του πρωθυπουργού είναι ότι πρέπει όλοι να στρωθούν στη δουλειά, γιατί αρκετοί έχουν κατεβάσει όχι απλά τα μολύβια κάτω, αλλά τα ρολά.

Αξιολόγηση από τον Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο αυτό μου ειπώθηκε ότι ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει την τελική αξιολόγηση και στον δρόμο προς τις εκλογές, και λόγω αυτών των φαινομένων και της εικόνας πως υπάρχουν και καλαμοκαβαλάρηδες και αλαζόνες υπουργοί και υφυπουργοί, θα γίνει πιθανότητα ένας εκλογικός ανασχηματισμός. Και μου ειπώθηκε ότι όσα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη τα αξιολόγησε ο Κ. Μητσοτάκης, καθώς η αδελφή του έχει πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στην ΚΟ και στην κυβέρνηση.

Η αισιοδοξία του πρωθυπουργού

Πάντως από τις ΗΠΑ, και πριν από τη δημοσκόπηση που εμφανίζει τη ΝΔ λίγο πάνω από το 30% με διαφορά νταμπλ σκορ από την ΕΛΑΣ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε εκλογικό μήνυμα στους ομογενείς με μια φράση. «Ελπίζω να μπορέσω να βρεθώ ξανά μαζί σας του χρόνου, αν και αυτό θα εξαρτηθεί από όλους εσάς». Και στο κλίμα αυτό κάλεσε τους ομογενείς να αξιοποιήσουν το εργαλείο της επιστολικής ψήφου.

Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα και το σήμα από την Ευρώπη

Υπάρχει άραγε κάποιος -πολιτικός και μη- που να μη θέλει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα; Ειδικά αυτήν την περίοδο; Είτε βρίσκεται στην κυβέρνηση, είτε στη ΝΔ είτε οπουδήποτε αλλού, δύσκολα θα βρεθεί κάποιος να ταχθεί κατά μιας τέτοιας εξέλιξης όσο και αν η αντιπολίτευση επιχειρεί να πείσει περί του αντιθέτου αν και -θέλω να πιστεύω- γνωρίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν για τέτοιες παρεμβάσεις. Διότι εύκολο να λες «μειώστε τον ΕΦΚ», δύσκολο, όπως φαίνεται, να το εφαρμόσεις με τα σημερινά δεδομένα. Ο Παύλος Μαρινάκης το εξήγησε με σαφή τρόπο, τονίζοντας ότι «επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να μπορέσουμε να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, να δοθεί η δυνατότητα από την Ευρώπη να εξαιρεθεί το έκτακτο αυτό μέτρο από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών». Σαφής όμως ήταν και στο μήνυμά του, ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις και εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου. Το θέμα είναι αν βγαίνουν τα κουκιά.

Ο Κουλκουδίνας έβαλε φωτιές

Και ξαφνικά τη μέρα που ο πρωθυπουργός βρισκόταν στις ΗΠΑ και το επιτελείο του στην Αθήνα έδινε το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των μέτρων για τα καύσιμα, ένας βουλευτής ονόματι Σπύρος Κουλκουδίνας κάλεσε όσους δεν έχουν χρήματα για καύσιμα να παίρνουν τα ΜΜΜ. Αυτό βέβαια ήταν βούτυρο στο ψωμί της αντιπολίτευσης που άρχισε να μιλάει για αναλγησία της κυβέρνησης και ζητούσε το κεφάλι του βουλευτή. Παρότι ο βουλευτής Πιερίας έκανε και διευκρινιστική δήλωση κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι απομόνωσαν μια φράση του, έμπειρος κοινοβουλευτικός μού έλεγε ότι από εδώ και πέρα όλοι πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί έστω και ένα στραβοπάτημα μπορεί να κοστίσει. Έκανα και μια γύρα στο Μαξίμου και ρώτησα πώς το είδαν όλο αυτό και μου είπαν ότι δεν τίθεται θέμα, γιατί ο βουλευτής τους άλλα εννοούσε. Και σε καμία περίπτωση δεν ήταν στη γραμμή «Μαρίας Αντουανέτας».

Μπάζει νερά η ΕΛΑΣ

Το άλλο που συγκράτησα χθες από τη δημοσκόπηση, για να επιστρέψω σε όσα σας έγραφα στην αρχή, είναι η πτώση της ΕΛΑΣ, καθώς όπως φαίνεται δεν κέρδισε πόντους ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ, αφού το κόμμα του έπεσε 1,3 μονάδες και αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ κέρδισε 1,2% σε σχέση με την αντίστοιχη μέτρηση του Ιουνίου. Αυτό που φαίνεται είναι ότι η ΕΛΑΣ μπάζει νερά και μου ειπώθηκε χθες βράδυ από τρία γνωστά στελέχη ότι ο Τσίπρας πρέπει κάτι να κάνει προτού να είναι αργά. Και μάλιστα όταν το ΠΑΣΟΚ είναι πίσω μόλις τρεις μονάδες.

Ξένο προς την κουλτούρα της Αριστεράς

Στον ευρύτερο χώρο όμως της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς χθες κυριαρχούσε η φράση «ή εγώ ή κανείς» που είπε ο Τσίπρας. Και όπως έμαθε η στήλη, δεν ήταν λίγοι ακόμα και όσοι είναι φιλικοί προς τον ίδιο που έλεγαν ότι ήταν λάθος τοποθέτηση. Δεν συζητάω για παλαιότερα στελέχη που μετακινήθηκαν στη Νέα Αριστερά ή έμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ που έλεγαν ότι δεν υπάρχει πιο αρχηγοκεντρικό κόμμα από την ΕΛΑΣ, αλλά αυτό που γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα είναι ξένο προς την κουλτούρα της Αριστεράς.

Η τεχνητή πόλωση που προκαλεί ο Τσίπρας

Πάντως, η πολιτική ιστορία λατρεύει να επαναλαμβάνεται, συχνά με τη μορφή προτάσεων που έχουν ειπωθεί και κατατρέχουν τους δημιουργούς τους. Η πρόσφατη αποστροφή «ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα φέρνει αναπόφευκτα στη μνήμη το ιστορικό «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου. Στην πραγματικότητα, και οι δύο ηγέτες είχαν μια εντελώς διαφορετική επεξήγηση στο μυαλό τους όταν άρθρωναν αυτές τις κουβέντες, όμως η επικοινωνιακή ζημιά έγινε. Όπως εκείνη η φράση ακολούθησε την πορεία του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έτσι και το τωρινό σύνθημα φαίνεται πως θα ακολουθεί για καιρό τον επικεφαλής της ΕΛΑΣ, ή θα του τη θυμίζουν οι αντίπαλοί του. Βέβαια, ο πρώην πρωθυπουργός της πλατείας Κουμουνδούρου προσπαθεί να πολώσει το κλίμα, παίρνοντας ένα κομμάτι που έχει απομείνει, όπως το γαλατικό χωριό απέναντι στους Ρωμαίους. Αναφέρομαι σε ένα κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που καλοβλέπουν γενικώς μία μεγάλη κεντροαριστερά, αν και μετά το μνημόνιο έχει μικρύνει κατά πολύ. Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, η γραμμή προς τα στελέχη ήταν σαφής: Όταν βγαίνουν στα τηλεοπτικά παράθυρα, να λειαίνουν τις γωνίες, εξηγώντας πως η ατάκα σήμαινε απλώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο καταλληλότερος για να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση, ειδικά από τη στιγμή που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ήδη μετρηθεί για μία τριετία στο τιμόνι της αντιπολίτευσης. Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο στις τηλεοπτικές εμφανίσεις, καθώς τα νεότερα στελέχη, που δεν έχουν ψηθεί ακόμη στο σκληρό παιχνίδι της πολιτικής πόλωσης, δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν το μήνυμα. Βέβαια να πούμε εδώ ότι για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ τέτοιου είδους παιχνίδια είναι βούτυρο στο ψωμί του.

Γέλασε λίγο το χειλάκι του ΠΑΣΟΚ

Και θα περάσω τώρα στο ΠΑΣΟΚ που με τη δημοσκόπηση γέλασε λίγο το χειλάκι τους. Η άνοδος, έστω και μικρή του κόμματος, μετά τη ΔΕΘ και η μείωση της απόστασης από την ΕΛΑΣ διαμορφώνει ένα διαφορετικό τοπίο. Και όπως μου είπε ιστορικό στέλεχος, όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα των στιγμών και ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την ευκαιρία να περάσει την ΕΛΑΣ με σκληρή δουλειά. «Αρκεί να μην χύσουμε πάλι την καρδάρα με το γάλα, γιατί θα πρυτανεύσουν οι προσωπικές φιλοδοξίες», σημείωσε.

Ο σχεδιασμός του Σαμαρά

Σε αυτό το δημοσκοπικό περιβάλλον, μόνο αμελητέα δεν λέει κανείς την προοπτική να καταγράψει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά ένα ποσοστό μεταξύ 5-7% όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις και τις απαντήσεις δυνητικών ψηφοφόρων του. Ο ίδιος έμαθα πως θέλει να γράφει 1 μπροστά, αν και είναι δύσκολο. Πάντως θα δούμε πολλές επιθέσεις το επόμενο διάστημα από στελέχη της ΝΔ όπως χθες από τη Σοφία Βούλτεψη και θα ακολουθήσουν και άλλοι όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης που είδα να τον στηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σε επαναστατική εγρήγορση η ΚΝΕ

Και να πάω στο πάρκο Τρίτση, όπου βρέθηκε χθες βράδυ η στήλη για το φεστιβάλ της ΚΝΕ που ολοκληρώνεται αύριο βράδυ με ομιλία του γραμματέα της ΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ θα προηγηθεί ο γραμματέας της νεολαίας. Είδα πολύ κόσμο και είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με στελέχη που έλεγαν ότι το κόμμα ακολουθεί τη δική του πορεία και δεν υπάρχει στον ορίζοντα θέμα, όχι συμπόρευσης, ούτε συνεννόησης με ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΜέΡΑ25.

Οι νέες business της κόρης του Γιαννακόπουλου

Νέα επιχειρηματική κίνηση από τη Δέσποινα Γιαννακοπούλου, κόρη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, η οποία μαθαίνω ότι προχώρησε στη σύσταση της DG Private Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, ανοίγοντας ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων που εκτείνεται από το λιανεμπόριο αθλητικών ειδών και ένδυσης έως τα καλλυντικά, τη διαφήμιση, τις δημόσιες σχέσεις και την ψυχαγωγία. Μοναδική μέτοχος είναι η Δέσποινα Γιαννακοπούλου, η οποία κατέχει το 100% της εταιρείας μέσω 250 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία. Κύρια δραστηριότητα είναι το λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού, ενώ στο καταστατικό περιλαμβάνονται επίσης η λιανική πώληση παιχνιδιών, ενδυμάτων, υποδημάτων, δερμάτινων ειδών, καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού. Παράλληλα, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων, στις υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβούλων και management, στη διαφήμιση, στις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία, καθώς και σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Το παράδοξο με την Wonderplant του Θεοδωρόπουλου

Μία αρκετά ιδιαίτερη περίπτωση στον χώρο της αγροδιατροφής αποτελεί η Wonderplant του Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Παρότι η εταιρεία είναι ευρύτερα γνωστή για την υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας, το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της δεν προέρχεται από την πώληση της παραγωγής της, αλλά από την ενέργεια. Η Wonderplant διαθέτει μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, μέσω των οποίων παράγει ηλεκτρική ενέργεια και διοχετεύει σημαντικό μέρος της στο σύστημα. Έτσι, η δραστηριότητα της ενέργειας έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα εσόδων της εταιρείας, αφήνοντας σε δεύτερη θέση τις πωλήσεις της υδροπονικής ντομάτας.

Τα νέα βιοκλιματικά γραφεία της ΕΥΔΑΠ στο Γαλάτσι

Ένα βήμα πιο κοντά με πληροφορούν ότι περνά το σχέδιο της ΕΥΔΑΠ για τη δημιουργία νέου κτιριακού συγκροτήματος στο Γαλάτσι. Η εταιρεία προχώρησε στην ανάθεση των προμελετών και στην κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης για το νέο βιοκλιματικό κτίριο, βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για την επόμενη φάση του έργου. Ο σχεδιασμός αφορά ένα σύγχρονο συγκρότημα με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, στοιχείο που δείχνει ότι η ΕΥΔΑΠ θέλει να συνδέσει τη νέα της κτιριακή υποδομή με χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση και πιο σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας.

Ο Λάτσης πουλάει τα δύο παλιά τάνκερ

Κίνηση κατοχύρωσης υπεραξιών γίνεται όπως ακούγεται στην αγορά από τον Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση. Ο εφοπλιστής φαίνεται ότι αξιοποιεί το ισχυρό momentum στην αγορά των πλοίων μεταφοράς LPG. Η Latsco Shipping προχωρά στην πώληση των δύο παλαιότερων VLGCs του στόλου της, στην πρώτη αντίστοιχη συναλλαγή του ομίλου εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια. Πίσω από τη συγκεκριμένη κίνηση βρίσκονται οι αξίες των second hand VLGCs που έχουν κινηθεί ανοδικά, ενώ τα ναύλα βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλλον για πωλητές που θέλουν να «κλειδώσουν» σημαντικές υπεραξίες. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Λάτσης φέρεται να επιλέγει να αποχωριστεί τα δύο πιο ηλικιωμένα πλοία από τα συνολικά οκτώ VLGCs που διαθέτει η Latsco.

Η Κρι Κρι των 400 εκατ. ευρώ

Ένα ορόσημο που πριν από μερικά χρόνια θα έμοιαζε αρκετά μακρινό ετοιμάζεται να πιάσει φέτος η Κρι Κρι, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω. Η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία αναθεωρεί τις εκτιμήσεις της για το 2026 και πλέον περιμένει συνολικές πωλήσεις 400 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης για πάνω από 390 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 21,7% σε σχέση με τα 328,8 εκατ. ευρώ του 2025. Η σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν δείχνει το μέγεθος της αλλαγής. Το 2024 οι πωλήσεις της εταιρείας ήταν 256,4 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε μόλις δύο χρόνια η Κρι Κρι προσθέτει περίπου 143,6 εκατ. ευρώ στον τζίρο της, δηλαδή αύξηση περίπου 56%. Και η εικόνα γίνεται πιο εντυπωσιακή, αν κοιτάξει κανείς μερικά χρόνια πίσω, όταν η εταιρεία κινούνταν σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα πωλήσεων και δεν είχε ακόμη αποκτήσει το σημερινό διεθνές εκτόπισμα.

Τι ψωνίζει ο Βακάκης από Ρουμανία

Στη Ρουμανία φαίνεται ότι ρίχνει πλέον σημαντικό βάρος ο Απόστολος Βακάκης, καθώς η χώρα εξελίσσεται στον δεύτερο μεγάλο πυλώνα ανάπτυξης της Jumbo μετά την Ελλάδα. Και αυτή τη φορά το «καλάθι» δεν περιλαμβάνει προϊόντα, αλλά logistics. Ο όμιλος έχει ήδη καταβάλει προκαταβολή για την απόκτηση μεγάλου κέντρου διανομής στο Ploiesti, το οποίο ανήκε στην κινεζική Haier. Η εγκατάσταση είναι σχεδόν καινούργια, διαθέτει σύγχρονες υποδομές και, εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα αποτελέσει κομβικό κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας της Jumbo στη ρουμανική αγορά. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχετικός έλεγχος due diligence και, εφόσον δεν προκύψουν νομικές ή άλλες εκκρεμότητες, το deal αναμένεται να κλείσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες.