Στους χώρους της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έφτασε το πρωί του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της διήμερης παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Ανδρουλάκης συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ–HELEXPO και στη συνέχεια ξεκίνησε την περιήγησή του στα περίπτερα της Έκθεσης, συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματός του.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αποψινή ομιλία του στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», όπου αναμένεται να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα και τις βασικές προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή.

Την Κυριακή, στις 12:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, στον ίδιο χώρο.