«Είναι λυπηρό ένας υπουργός να λειτουργεί σαν αγγελιοφόρος μηνυμάτων οικονομικών συμφερόντων», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του σχετικά με τη νέα ανάρτηση του υπουργού Υγείας.

«Απ’ ό,τι καταλάβαμε», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «το μόνο που νοιάζει τον κ. Γεωργιάδη είναι να κατέβει το video του Νίκου Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Το μόνο που τον νοιάζει, είναι να σταματήσει η δημόσια συζήτηση ώστε να μην ταράζουμε την ευδαιμονία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των κολλητών της, που εξυπηρετεί».

«Γιατί τόσο άγχος, κ. Γεωργιάδη, μπροστά στη διαφάνεια και τη λογοδοσία;», ρωτά ο κ. Τσουκαλάς, προσθέτοντας ότι ο υπουργός «παρακαλεί μάταια», καθώς «δυστυχώς για αυτόν δεν θα του κάνουμε το χατίρι. Δεν θα σταματήσουμε».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά τι έχει να πει ο υπουργός αφενός για τον έλεγχο που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και, αφετέρου, «για την παύση υποστήριξης της λειτουργίας των σπιτιών ανακύκλωσης μετά τον έλεγχο». «Θα απαντήσει επί της ουσίας ή θα πετάει τη μπάλα στην εξέδρα;», αναφέρει.