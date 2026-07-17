Την ανεξαρτητοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και ο βουλευτής, Μίλτος Ζαμπάρας.

Ο κ. Ζαμπάρας γνωστοποίησε την απόφασή του στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη με επιστολή.

Νωρίτερα, την παραίτησή του ανακοίνωσε με μία λακωνική δήλωση και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες – στη Β´ Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα – από το 2019 έως σήμερα: Ευχαριστώ!».