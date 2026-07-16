Μπορεί την Κυριακή στις 22:00 να αναμετρώνται στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ η Ισπανία και η Αργεντινή για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ ως «τελικός» εκλαμβάνεται αντιστοίχως η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μεθαύριο, Σάββατο, αλλά και η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα ακολουθήσει την ίδια ημέρα. Κι αυτό γιατί αναμένεται να διεξαχθεί ο πολιτικός τελικός μεταξύ Παύλου Πολάκη και Ρένας Δούρου, για το ποιος θα κατακτήσει τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από τη συγκεκριμένη θέση. Η πρώην περιφερειάρχης Αττικής εμφανίζεται να διαθέτει προβάδισμα, χωρίς ωστόσο η επικράτησή της να θεωρείται εξασφαλισμένη. Οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες, καθώς οι συσχετισμοί μπορούν να μεταβληθούν μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας.

Η πλευρά Πολάκη ζητά την απόσυρση της Δούρου

Το κλίμα επιβαρύνεται τις τελευταίες ώρες περισσότερο μετά την παρέμβαση κύκλων που πρόσκεινται στον Παύλο Πολάκη, οι οποίοι καλούν την κα Δούρου να αποσύρει οικειοθελώς και συναινετικά την υποψηφιότητά της. Η πλευρά του Κρητικού βουλευτή υποστηρίζει ότι η ομόφωνη ανάδειξή του στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αποτελεί τη μοναδική επιλογή που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε τροχιά ανάκαμψης, στην αποκατάσταση της σχέσης του κόμματος με την κοινωνία και στη διασφάλιση της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό, για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος απαιτούνται δύο κινήσεις. Η πρώτη αφορά την εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και την κάλυψη των κενών στα κεντρικά κομματικά όργανα και στις θέσεις ευθύνης, κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Η δεύτερη, βάσει των πηγών που πρόσκεινται στον κ. Πολάκη, αφορά τη συναινετική αποχώρηση της Ρένας Δούρου από τη διεκδίκηση της προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ώστε εκείνος να αναδειχθεί επικεφαλής χωρίς εσωκομματική αναμέτρηση, μετά την ανασυγκρότηση που θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.

Η απάντηση της Ρένας Δούρου

Η Ρένα Δούρου δεν άφησε αναπάντητη τη συγκεκριμένη παρέμβαση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν προτίθεται να συνομιλεί με ανώνυμες πηγές και διαρροές. «Δεν απαντάω σε κύκλους, μου φαίνεται και κάπως», σχολίασε αναφερόμενη στην πλευρά του Παύλου Πολάκη που ζήτησε την απόσυρσή της. Μιλώντας σήμερα στο MegaNews, επεσήμανε ότι δεν πρότεινε η ίδια τον εαυτό της για τη θέση, αλλά ανταποκρίθηκε σε μία ανάγκη που δημιουργήθηκε σε μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά για την Αριστερά.

«Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ήρθε σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τους αριστερούς και την Αριστερά. Ανταποκρίνομαι σε μια ανάγκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ίδια δήλωσε αποφασισμένη να διεκδικήσει κανονικά την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, υποστηρίζοντας ότι είναι έτοιμη να αναλάβει το πολιτικό κόστος και να θέσει το συλλογικό συμφέρον πάνω από τις προσωπικές επιθυμίες.

«Είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ»

Μάλιστα η Ρένα Δούρου συνέδεσε τη σημερινή της απόφαση, με την υποψηφιότητά της για την Περιφέρεια Αττικής το 2014, υποστηρίζοντας ότι ούτε τότε είχε αυτοπροταθεί. Όπως είπε, ανέλαβε μία υποψηφιότητα την οποία άλλα στελέχη δεν επιθυμούσαν να αναλάβουν, παραιτήθηκε από τη βουλευτική της έδρα χωρίς να είναι υποχρεωμένη και πέτυχε μία σημαντική εκλογική νίκη για την Αριστερά στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. «Σε αυτή τη φάση ανταποκρίνομαι σε κάτι. Είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ, να βάλω μπροστά το συλλογικό. Δεν είναι η πρώτη φορά», σημείωσε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος, τονίζοντας ότι ορισμένα στελέχη εξακολουθούν να τοποθετούν τη συλλογική λειτουργία πάνω από τις προσωπικές τους φιλοδοξίες. «Κάποιοι και κάποιες με συνέπεια παίρνουμε πρώτα υπόψη τη συλλογικότητα και δευτερευόντως τις προσωπικές επιθυμίες», ανέφερε. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφια για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία, όπως χαρακτηριστικά σχολίασε, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αλλαγής και πράγματι αυτό συμβαίνει με τη σωρεία παραιτήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων.

Νέα ανεξαρτητοποίηση από την Πόπη Τσαπανίδου

Σήμερα την ανεξαρτητοποίησή της από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε η Πόπη Τσαπανίδου, προσθέτοντας ακόμα μία απώλεια για το κόμμα. Η συγκεκριμένη κίνηση κλείνει, παράλληλα, την πόρτα σε ενδεχόμενη είσοδο του Στέφανου Κασσελάκη στη Βουλή. Θυμίζουμε ότι ενδεχόμενη παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα (και όχι ανεξαρτητοποίηση) θα μπορούσε, με βάση τη σειρά εκλογής, να ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη στο Κοινοβούλιο.

Ειδικότερα, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας ως επιλαχόντες είναι κατά σειρά: ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Μιχάλης Καλογήρου, η Ευγενία Λειβαδάρου, ο Αθανάσιος Τσάκρης, η Γεωργία Λάλη και αμέσως μετά ο κ. Κασσελάκης. Εάν η κ. Τσαπανίδου αποχωρούσε και δεν ανεξαρτητοποιούνταν και ακολούθως παραιτούνταν οι αμέσως τέσσερις επόμενοι που προαναφέραμε, τότε μπορεί να έμπαινε στη Βουλή ο επικεφαλής του κόμματος «Δημοκράτες».

Η ανεξαρτητοποίηση της κας Τσαπανίδου είναι η έβδομη για τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις αποχωρήσεις των Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, Γιώργου Γαβρήλου, Γιώργου Ψυχογιού, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Χάρη Μαμουλάκη και Μαρίνας Κοντοτόλη. Παράλληλα, η Κατερίνα Νοτοπούλου και ο Γιώργος Καραμέρος έχουν παραδώσει τις βουλευτικές τους έδρες, ενώ εκκρεμεί η παραίτηση του Συμεών Κεδίκογλου, την οποία έχει προαναγγείλει μέσω αναρτήσεών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύκλος των αποχωρήσεων ενδέχεται πάντως να μην έχει ολοκληρωθεί, καθώς και άλλα στελέχη εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Ανοικτό είναι για παράδειγμα το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθούν έως την Παρασκευή η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός.

Μόλις επτά βουλευτές στη συνεδρίαση

Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί ήταν και η τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας χθες, στην οποία συμμετείχαν μόλις επτά βουλευτές. Παρόντες ήταν ο Νίκος Παππάς, η Ρένα Δούρου, ο Γιάννης Αμανατίδης, η Έλενα Ακρίτα, ο Γιώργος Παπαηλιού, ο Χρήστος Γιαννούλης και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Ο Παύλος Πολάκης παρακολούθησε τη διαδικασία ως παρατηρητής, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν είχε ολοκληρωθεί τυπικά η επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η επανένταξή του επισημοποιήθηκε ακολούθως. Από τη συνεδρίαση απείχε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος κατήγγειλε «απαράδεκτες μεθοδεύσεις», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον Παύλο Πολάκη και τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε η επιστροφή του. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Γιάννης Αμανατίδης εξελέγη ομόφωνα γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ανοίγοντας και σε διαδικαστικό επίπεδο τον δρόμο για την επανένταξη του βουλευτή Χανίων.

Κομβική η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Καθοριστική για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται τώρα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο. Το πρώτο ημίχρονο του… τελικού που αναφέραμε στην αρχή. Εκεί αναμένεται να επικυρωθούν οι αποφάσεις της Πολιτικής Γραμματείας, να καλυφθούν κενές θέσεις στα κομματικά όργανα και να οριστικοποιηθεί ο οδικός χάρτης που θα ακολουθήσει το κόμμα κατά τη μεταβατική περίοδο.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, την ίδια ημέρα, θα παρακολουθήσουμε και το δεύτερο ημίχρονο αυτού του ιδιότυπου τελικού, όπου η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναμένεται να συγκληθεί, προκειμένου να προχωρήσει στην εκλογή του νέου της επικεφαλής. Εκτός εάν υπάρξει κάποια συμφωνία της τελευταίας στιγμής, η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρένα Δούρου και τον Παύλο Πολάκη θα αποτελέσει την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τους νέους συσχετισμούς στο εσωτερικό του κόμματος, με την πρώτη να έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα, καθώς οι συσχετισμοί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα είναι υπέρ της. Μεταξύ άλλων ανοικτά τάσσεται στο πλευρό της η Έλενα Ακρίτα, ενώ ο Χρήστος Γιαννούλης αναμένεται να καταψηφίσει τον Παύλο Πολάκη.