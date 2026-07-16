Για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε το πρωί της Πέμπτης 16/7 η Ρένα Δούρου η οποία τόνισε ότι θα είναι υποψήφια για την προεδρία του κόμματος. Αρνήθηκε παράλληλα να απαντήσει στους κύκλους Πολάκη ενώ δήλωσε έτοιμη να τσαλακωθεί.

«Δεν απαντώ σε κύκλους», ήταν ειδικότερα το σχόλιο της Ρένας Δούρου στον Παύλο Πολάκη που χθες, Τετάρτη 15/7 μέσω κύκλων από το περιβάλλον του της ζήτησε να αποσυρθεί από τη «μάχη» για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Εγώ δεν αυτοπροτάθηκα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αυτό προέκυψε σε μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τους αριστερούς και την Αριστερά. Ανταποκρίνομαι σε μια ανάγκη» σημείωσε χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου μιλώντας στο Mega News.

«Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο. Είμαι έτοιμη να τσαλακωθώ, να βάλω μπροστά το συλλογικό. Το 2014 δεν αυτοπροτάθηκα για την Περιφέρεια Αττικής, μια υποψηφιότητα που αρνούνταν να αναλάβουν όλοι. Παραιτήθηκα από την κοινοβουλευτική μου έδρα, ενώ μπορούσα να μην το κάνω και για πρώτη φορά πετύχαμε μια νίκη της Αριστεράς στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της πατρίδας» υπογράμμισε.

«Θα είμαι υποψήφια για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεχώς αλλάζει», δήλωσε η Ρένα Δούρου ενώ τάχθηκε υπέρ της συλλογικής ηγεσίας στον δρόμο προς τις εκλογές, αρκεί αυτή -όπως είπε- να έχει διαφάνεια.

«Πρέπει να κλείσουμε αυτή τη σελίδα που αμαυρώνει την ιστορία της Αριστεράς και να προχωρήσουμε συντεταγμένα. Να πάμε στη ΔΕΘ και από εκεί στις γειτονιές», σημείωσε.

Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση αναφορικά με το πώς θα αντιμετωπίσει την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα η Ρένα Δούρου είπε: «Όπως αντιμετωπίζω όλα τα κόμματα που αυτοπροσδιορίζονται στον χώρο της Αριστεράς, έτσι αντιμετωπίζω και αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μια σαφή πολιτική πρόταση. Οι εκλογές είναι, εκ των πραγμάτων, ανταγωνιστικές».

«Σεν πρόκειται να σταθούμε αντιπαραθετικά απέναντι σε οποιοδήποτε κόμμα του προοδευτικού χώρου, εφόσον συμβάλλει στον κοινό στόχο να μη δοθεί νέα θητεία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη» συμπλήρωσε.