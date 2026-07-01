Στην επίσκεψη που πραγματοποίησε την Τρίτη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», μαζί με τον σύζυγό της Γιώργο Μυλωνάκη, αναφέρθηκε η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Τετάρτης 1 Ιουλίου, μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

Η δημοσιογράφος του Alpha και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ βρέθηκαν ξανά στον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να εκφράσουν από κοντά τις ευχαριστίες τους στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη, κατά τη διάρκεια της σοβαρής περιπέτειας που πέρασε με την υγεία του, μετά τη ρήξη εγκεφαλικού ανευρύσματος.

«Βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στεναχώρια. Μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και απεριόριστη χαρά για αυτό που ζήσαμε», ανέφερε αρχικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και αυτό ήταν το λιγότερο πραγματικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί φεύγοντας για τη Γερμανία, τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι. Και το κάναμε. Το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Του έδειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν. Θυμόταν τη στιγμή που φεύγαμε από τον Ευαγγελισμό και κάποιες αχνές εικόνες, αλλά εύχομαι όλοι όσοι νοσηλεύονται να βγουν από εκεί μέσα το συντομότερο δυνατό όρθιοι, όπως ακριβώς έφυγε ο Γιώργος και γύρισε».