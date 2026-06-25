Ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου επανήλθε με νέες αιχμές κατά του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, εξηγώντας δημόσια τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρησή του. Όπως υποστήριξε, δεν διαμορφώθηκε ποτέ σαφής θέση για τα εθνικά ζητήματα, παρά το γεγονός ότι είχε απευθύνει επανειλημμένα σχετικές ερωτήσεις προς την πρόεδρο της «Ελπίδας», χωρίς, όπως είπε, να λάβει απάντηση.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Παπανικολάου ανέφερε: «εγώ έστειλα βίντεο στήριξης με εθνικά θέματα θεωρώντας και προσδοκώντας σε αυτό που ξεκινούσε η κυρία Καρυστιανού. Στην πορεία, όμως, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες που να ανταποκριθούν σε αυτά που πιστεύω».

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι «ένα κίνημα έχει κάποια χαρακτηριστικά και είναι γνωστό ότι πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των πολιτών, διαδικασίες συλλογικές, διάλογος, δημοκρατική λειτουργία. Κανείς δεν τα έχει δει αυτά, ενδεχομένως να το έχει η κυρία Καρυστιανού στο μυαλό της να το κάνει σε 3-4 μήνες».

Ο απόστρατος πτέραρχος αποκάλυψε ακόμη ότι πριν από την παρουσίαση της διακήρυξης του κόμματος είχε συνομιλήσει με τη Μαρία Καρυστιανού. Όπως είπε, «πριν από τη διακήρυξη του κόμματος μιλήσαμε με την Μαρία Καρυστιανού. Κάποια στιγμή ρώτησα αν υπάρχει κάποια γραμμή για τα εθνικά και μου απάντησε “θα ενημερώσω”. Είδα 1, 2, 3 ότι δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση και έτσι αν ερχόμουν να μιλήσω σε κάποια εκπομπή και με ρωτούσαν δεν θα ήξερα τι να πω».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «Είχα επανειλημμένως απευθυνθεί για το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική, περίμενα καρτερικά, δεν πήρα κάποια απάντηση. Τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως περίμενα γι’ αυτό ανακοίνωσα την αποχώρησή μου, δεν είναι κάτι προσωπικό» είπε ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου.

Σε νεότερες δηλώσεις του στο OPEN, ο κ. Παπανικολάου επανέλαβε την κριτική του για τον τρόπο λειτουργίας της παράταξης, δηλώνοντας ότι «η προσδοκία μου ήταν ένα κίνημα πολιτών. Δεν είναι σε καμία περίπτωση, κίνημα υπάρχει όταν υπάρχει βάση και διάλογος. Όταν είναι μια κλειστή ομάδα που παίρνει αποφάσεις και δεν τους ξέρουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνημα».

Επιπλέον, υποστήριξε πως «αρκετά στελέχη (σ.σ. στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία) προέρχονται από το κόμμα της Νίκης».

Αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, εξέφρασε επίσης την άποψη ότι «είναι πολύ μακρινό με τις διαδικασίες που ακολουθεί» για τη Μαρία Καρυστιανού «ο αγώνας που ξεκίνησε από τα Τέμπη και το προσωπικό της δράμα, ότι έχει την ικανότητα να το μετουσιώσει σε κίνημα, όταν δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχουν συζητήσεις για θέματα».

Με αφορμή, όπως είπε, το γεγονός ότι δεν έλαβε ποτέ απάντηση στις προτάσεις που είχε ετοιμάσει για τα εθνικά θέματα και την άμυνα, ανέφερε ότι «η συγκυρία η πολιτική είναι τέτοια που ο κόσμος ψάχνεται, αν η κατάσταση αυτή πάρει σάρκα και οστά ως κάτι σοβαρό και δώσουν από το κόμμα ότι υπάρχει σοβαρότητα αλλά δεν το βλέπω πολύ πιθανό αυτό».

Κλείνοντας, ο Αθανάσιος Παπανικολάου διερωτήθηκε: «Όταν δεν συζητάς και αποφασίζει μια κλειστή ομάδα και δεν ξέρουμε τι αποφασίζει και ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν, γιατί μιλάμε τότε; Για κόμμα μιλάμε;».