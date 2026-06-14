Στο μικροσκόπιο τουρκικών μέσων ενημέρωσης μπαίνει η αμυντική συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου, με δημοσίευμα να κάνει λόγο για προσπάθεια μονιμότερης παρουσίας ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το τουρκικό ρεπορτάζ, κυπριακά μέσα υποστηρίζουν ότι η Λευκωσία επιδιώκει να βαθύνει τη συνεργασία της με την Αθήνα στον τομέα της άμυνας, με επίκεντρο την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι εξετάζεται η παράταση της παρουσίας ελληνικών μαχητικών στην περιοχή, ώστε η μέχρι σήμερα περιοδική στάθμευση να αποκτήσει πιο σταθερό και συνεχές χαρακτήρα.

Αναφορές σε F-16 και F-4 Phantom

Το τουρκικό μέσο υποστηρίζει ότι η κυπριακή πλευρά επικαλείται την ανάγκη πιο αποτελεσματικής προστασίας του FIR, μετά και την επίθεση με drone που είχε αναφερθεί στις αρχές Μαρτίου στην περιοχή της βρετανικής βάσης στο Ακρωτήρι.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι η προσωρινή παρουσία ελληνικών αεροπορικών μέσων θεωρείται ανεπαρκής και ότι στο τραπέζι βρίσκεται ένα πιο σταθερό μοντέλο αεροπορικής παρουσίας.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο ενδεχόμενο αλλαγής των μέσων που σταθμεύουν στην περιοχή, με το τουρκικό κείμενο να αναφέρει πως αντί για F-16 θα μπορούσαν μελλοντικά να αξιοποιηθούν δικινητήρια F-4 Phantom.

Στο κάδρο και το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό

Το τουρκικό δημοσίευμα δεν περιορίζεται στην αεροπορική διάσταση, αλλά αναφέρεται και στην παρουσία μονάδων του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ελληνικές φρεγάτες φέρονται να συμμετέχουν στην επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών ανοιχτά της Κύπρου, με ειδική αναφορά στη φρεγάτα «Έλλη» F-450.

Το μέσο παραθέτει και τεχνικά χαρακτηριστικά του πλοίου, όπως τα πυροβόλα OTO Melara, το σύστημα εγγύς άμυνας Phalanx, τους πυραύλους Sea Sparrow και Harpoon, καθώς και δυνατότητες ανθυποβρυχιακού πολέμου και ηλεκτρονικών αντιμέτρων.

Η συμφωνία SOFA με τη Γαλλία

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στη συμφωνία SOFA μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλίας, η οποία, σύμφωνα με το τουρκικό δημοσίευμα, δημιουργεί το νομικό πλαίσιο για κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ασκήσεις και αναπτύξεις δυνάμεων.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η συμφωνία καλύπτει ζητήματα καθηκόντων στρατιωτικού προσωπικού, διοικητικής δομής, τεχνικής υποστήριξης, κοινής εκπαίδευσης και πολυεθνικών αποστολών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσει ασκήσεις όπως οι «Αργοναύτης» και «Ευνομία», αλλά και δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ναυτικά, χερσαία και αεροπορικά μέσα.

Η Άγκυρα παρακολουθεί τις κινήσεις

Το ύφος του τουρκικού δημοσιεύματος δείχνει ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, αλλά και τη διεύρυνση των στρατιωτικών σχέσεων της Λευκωσίας με τη Γαλλία.

Το άρθρο παρουσιάζει τις κινήσεις αυτές ως μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής αναβάθμισης στην Ανατολική Μεσόγειο, με την Κύπρο να εμφανίζεται ως κρίσιμος κόμβος για αεροπορικές, ναυτικές και πολυεθνικές δραστηριότητες.