«Καλή επιτυχία» στους υποψήφιους των πανελληνίων εύχεται με βίντεό της στο TikTok η Μαρία Καρυστιανού έχοντας ένα στηθοσκόπιο στο στήθος. «Κάθε χρόνο τέτοια εποχή επιστρέφει το ίδιο σφίξιμο εδώ ψηλά στο στέρνο κι ας έχουν περάσει χρόνια, ίσως γιατί το σώμα θυμάται και η ψυχή δεν ξεχνά ποτέ στιγμές που δοκιμάστηκε» επισημαίνει η επικεφαλής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

«Δεν θέλω να σας πω λόγια τετριμμένα. Επιλέξτε μου να μιλήσω ως μαμά με την αγάπη και τον σεβασμό που σας αξίζει. Αυτό το συναίσθημα του βάρους και της αγωνίας για την επιτυχία μην το φοβηθείτε και μην το αφήσετε να σας λυγίσει» τονίζει η Μαρία Καρυστιανού.

«Η ζωή που ανοίγεται θα έχει δοκιμασίες και προκλήσεις, στιγμές δύσκολες αλλά και όμορφες ευκαιρίες. Να θυμάστε ότι σε κάθε μάχη που δίνετε αφήνετε το δικό σας μοναδικό αποτύπωμα και στα δύσκολα κερδίζετε σε εμπειρία και ανάστημα. Εξάλλου η ζωή μας σφυρηλατεί, μας λαξεύει για να βρούμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Κι αν το αποτέλεσμα δεν είναι ακριβώς αυτό που ονειρευτήκατε, μην χάσετε την πίστη σας, μην πιστέψετε ότι η αξία σας χωράει σε ένα αποτέλεσμα» τονίζει.

«Σας εύχομαι να ανακαλύψετε το δικό σας μονοπάτι, αυτό που θα σας φέρει πιο κοντά στα όνειρα, στην ευτυχία και την προσωπική δικαίωση. Να είστε ήδη υπερήφανοι για τον δρόμο που διανύετε, για τον κόπο και το σθένος σας. Να θυμάστε ότι η συνέχεια της ιστορίας σας δεν έχει γραφτεί ακόμα και εσείς κρατάτε την πένα. Ολόψυχα κάθε επιτυχία»