«Την Ελλάδα που αξίζουμε θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε βίντεο του στο TikTok για τις εξελίξεις στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών.

Ειδικότερα, στο βίντεο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ερωτάται «για πού» ετοιμάζεται και απαντά: «για εκλογές. Γιατί η αλλαγή τώρα είναι πιο επιτακτική από ποτέ». «Από πού να ξεκινήσω; 11 βουλευτές και 2 υπουργοί υπόδικοι», αναφέρει, «αυτό δεν είναι σίγουρα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι αίθουσα αναμονής δικαστηρίου». «Με την υπογραφή της ΝΔ είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που τον ανασχηματισμό δεν τον ανακοινώνει ο πρωθυπουργός αλλά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στη δικογραφία ακόμη και ο σημερινός υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αυτός που θα έλυνε το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έβαλαν λοιπόν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», σχολιάζει.

Προσθέτει ότι «ο πρωθυπουργός κρύβεται την ώρα που τον εκβιάζει δημοσίως για τις υποκλοπές ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ».

Καταληκτικά ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει: «Ως εδώ. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα».