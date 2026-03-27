Την ανάγκη για κυβερνήσεις προοδευτικών κομμάτων στις χώρες της Ευρώπης και παγκόσμια τονίζει ο Πέδρο Σάντσεθ σε επιστολή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, εκφράζοντας τη στήριξή του προς το ΠΑΣΟΚ και τον πρόεδρό του.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά και αποτελεί βασικό εταίρο στην κοινή μας προσπάθεια», τονίζει ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς στην επιστολή που απέστειλε στον Νίκο Ανδρουλάκη ενόψει του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που ξεκινά σήμερα.

Ειδικότερα ο Πέδρο Σάντσεθ, ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και εκ μέρους του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE), απευθύνει τους θερμότερους χαιρετισμούς του για το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Σημειώνει ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως» και ότι «ως πολύτιμο μέλος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, έχει πάντοτε συμβάλει στις προσπάθειες για μια πιο δίκαιη, βασισμένη σε κανόνες, διεθνή κοινωνία».

«Αγαπητέ Νίκο, παρακολουθούμε με αλληλεγγύη τον αγώνα σου για το κράτος δικαίου και ένα δίκαιο σύστημα απονομής δικαιοσύνης», συνεχίζει ο Πέδρο Σάντσεθ, για να υπογραμμίσει ότι «σήμερα, τα κόμματά μας οφείλουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την προώθηση της ειρήνης, του διεθνούς δικαίου, της ισότητας των φύλων, καθώς και των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων».

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επισημαίνει ότι «το διεθνές περιβάλλον είναι πιο σύνθετο από ποτέ» και αναφέρει: «Είπα “όχι στον πόλεμο”, διότι δεν μπορούμε να στηρίξουμε μονομερείς πρωτοβουλίες που παραβιάζουν τους κανόνες που επιχειρήσαμε να καθιερώσουμε μετά τις καταστροφικές συνέπειες δύο παγκόσμιων πολέμων. Οφείλουμε να είμαστε συνεπείς. Για τον λόγο αυτό, λάβαμε επίσης σαφή θέση όσον αφορά στην Ουκρανία και στη Γάζα».

Τονίζει ότι «είναι ύψιστης σημασίας να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κινητοποιηθούμε, διότι χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι «αυτό είναι κρίσιμο για την Ευρώπη, κρίσιμο για όλες τις ηπείρους» και «αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για να διασφαλίσουμε για όλους τους πολίτες το δικαίωμα στην προσιτή στέγαση, καθώς και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την εκπαίδευση».

Εκφράζει ευχές για «ένα ιδιαίτερα παραγωγικό Συνέδριο και εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλες τις μελλοντικές εκλογικές διαδικασίες».