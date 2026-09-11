Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε ο Μανώλης Κονταρός, ο οποίος «ντύνει» με τη φωνή του τους τίτλους αρχής της νέας δραματικής σειράς, «Δυο μαύρα πουκάμισα», η οποία κάνει πρεμιέρα στο MEGA, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Η σειρά είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».

Ο Μανώλης Κοντάρος, εκτός από την ερμηνεία του τραγουδιού της νέας σειράς του MEGA, κάνει το ντεμπούτο του στην υποκριτική. Μιλώντας για τη συμμετοχή του στη σειρά, είπε:

«Όταν μου έγινε η πρόταση από τη σεναριογράφο να παίξω, στην αρχή μου φάνηκε κάπως παράξενο γιατί είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει, αλλά μου λέει “μη στενοχωριέσαι, δεν θα κάνεις τίποτα ξένο για σένα. Θα κάνεις τον Μανώλη Κονταρό”. Είναι κάτι καινούριο για μένα, αλλά ήδη στο πρώτο επεισόδιο που πήγαμε και γράψαμε, δεν κρύβω ότι είχα τρακ».

«Βοηθάει το κλίμα, είναι πολύ καλό το κλίμα, όλοι είναι μία όμορφη παρέα», προσέθεσε, ενώ όπως είπε και ο Βασίλης Μπισμπίκης του έχει δώσει αρκετές συμβουλές.

«Εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω, θα τραγουδήσω, τραγούδησα αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι του Στέφανου Κορκολή και του Νίκου Μωραΐτη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το εμπιστεύτηκαν και τον παραγωγό, που μου το πρότεινε. Θα τραγουδήσω στο σίριαλ, θα παίξω τον Μανώλη τον Κονταρό», είπε.

Ακόμη, ο κ. Κονταρός αναφέρθηκε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Είναι λυπηρό. Έφυγε ένας μεγάλος τραγουδιστής. Ένας καλός Κρητικός, ήτανε περήφανος για την καταγωγή του, το έδειχνε με κάθε τρόπο, ότι αγαπούσε την Κρήτη πολύ, αγαπούσε τα κρητικά, χόρευε, τραγουδούσε. Κρίμα», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση της νέας δραματικής σειράς του MEGA

Στην άγρια ομορφιά των ορεινών χωριών των Χανίων, εκεί όπου οι λέξεις έχουν βάρος και οι σιωπές κρύβουν πολλά, μια αγάπη θα ανατρέψει τα πάντα, θα διαλύσει -μέχρι πρότινος- άρρηκτους δεσμούς και θα ανοίξει πληγές.

Όλα ξεκινούν μια νύχτα, στα μέσα της δεκαετίας του 1980, στην Κρήτη, όπου ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Μα η μοίρα περιμένει… ώσπου δεκαετίες αργότερα το παρελθόν επιστρέφει και ζητά δικαίωση. Ό,τι ξυπνήσει μαζί του, θα είναι σαρωτικό.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης) είναι ένας παρορμητικός, απρόβλεπτος άνδρας, που ακολουθεί το ένστικτό του και ζει με ένταση. Αγαπά μέχρι τα άκρα και καταστρέφει με την ίδια δύναμη. Ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός) είναι δάσκαλος, σοβαρός, με πυξίδα στη ζωή του τη λογική και την ευθύνη. Προστατεύει ό,τι αγαπά και κρατά τις ισορροπίες, μέχρι τη στιγμή που θα καταρρεύσουν.

Οι δυο τους βαδίζουν -χωρίς να το γνωρίζουν- προς μία σύγκρουση χωρίς επιστροφή, αντιμέτωποι με βαθιά ριζωμένες αξίες και τον ίδιο τους τον εαυτό. Θα αναμετρηθούν με το πιο επικίνδυνο συναίσθημα, τον έρωτα, όταν θα μπει στη ζωή τους η Μαρκέλλα (Μαριάννα Κιμούλη), μία όμορφη, σαγηνευτική γυναίκα που θα λειτουργήσει σαν σπίθα σε ένα ήδη εύφλεκτο τοπίο.

Σε έναν κόσμο όπου η τιμή, η οικογένεια και οι άγραφοι νόμοι καθορίζουν τις ζωές των ηρώων, κανείς δεν θα μπορέσει να ξεφύγει, από αυτό που είναι γραμμένο.

Έρωτας, προδοσία, ενοχές και οικογενειακά μυστικά έρχονται στα «Δυο μαύρα πουκάμισα», στο νέο πρόγραμμα του MEGA.

Δείτε τη συνέντευξη του Μανώλη Κονταρού στην «Κοινωνία Ώρα MEGA»: