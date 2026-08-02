Μετά την επιτυχία που σημείωσαν στην τηλεόραση οι μεταφορές των βιβλίων του «Σασμός» και «Ναυάγιο», ακόμη ένα μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη ετοιμάζεται να πάρει τον δρόμο για τη μικρή οθόνη.

Πρόκειται για τον «Καθαρμό», τα δικαιώματα του οποίου έχουν αποκτηθεί από την Pedio Productions.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, η εταιρεία παραγωγής βρίσκεται ήδη σε επαφές με τα κανάλια MEGA, ΑΝΤ1 και Alpha, με στόχο η νέα δραματική σειρά να ενταχθεί στο πρόγραμμα της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν.

Ο «Καθαρμός» αποτελεί ένα απαιτητικό τηλεοπτικό εγχείρημα, καθώς συνδυάζει μυστήριο, ιστορικά στοιχεία και έντονο οικογενειακό δράμα, ακολουθώντας τη συνταγή που οδήγησε στην επιτυχία τις προηγούμενες τηλεοπτικές διασκευές έργων του συγγραφέα.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην Πέλλα, όπου ένας ισχυρός σεισμός αποκαλύπτει κάτω από τα νερά μιας τεχνητής λίμνης ένα βυθισμένο ποντιακό χωριό. Μαζί με τα ερείπια έρχονται στο φως και τα λείψανα μιας οικογένειας που είχε εξαφανιστεί περίπου πενήντα χρόνια νωρίτερα, πυροδοτώντας μια αλυσίδα αποκαλύψεων, οικογενειακών μυστικών και αναζήτησης της αλήθειας.

Αν η συμφωνία με κάποιο από τα τρία μεγάλα κανάλια ολοκληρωθεί, ο «Καθαρμός» θα αποτελέσει την τρίτη τηλεοπτική μεταφορά βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη, μετά τον ιδιαίτερα επιτυχημένο «Σασμό» και το «Ναυάγιο».