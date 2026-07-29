Ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ με τη Σάμσουνσπορ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (29/7).

Η Ένωση συνεχίζει στην Ολλανδία την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν και ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να βγάλει νέα συμπεράσματα στο φιλικό παιχνίδι με την τουρκική ομάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Novasports 3HD Τσερέζο Οσάκα – Ντόρτμουντ Φιλικός Αγώνας

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Σάμσουνσπορ Φιλικός Αγώνας

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ουάσινγκτον