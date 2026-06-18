Απόψε, Πέμπτη 18 Ιουνίου, είναι η δεύτερη και τελευταία ημέρα των ημιτελικών του MasterChef 10 και όλα παίζονται!

Οι φετινοί Ημιτελικοί ξεκίνησαν χθες (Τετάρτη 17/6) με μια καθοριστική δοκιμασία, στην οποία οι Πάνος Τελάλης, Φίλιπ Βάκος, Χρήστος Μουσιάρης, Τάσος Παυλίδης και Γιώργος Δημητριάδης, κλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα πιάτο που θα τους εξασφάλιζε μια θέση στον μεγάλο φετινό τελικό.

Όλοι τους έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά ο Φίλιπ Βάκος ήταν τελικά αυτός που παρουσίασε την πιο αδύναμη προσπάθεια και αποχώρησε οριστικά από τον διαγωνισμό, καταλαμβάνοντας την ιδιαίτερα τιμητική 5η θέση στο MasterChef 10.

Ο Τάσος Παυλίδης ήταν εκείνος που κατάφερε να ξεχωρίσει και να εξασφαλίσει το 1ο χρυσό εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του MasterChef 10!

Απόψε θα παρακολουθήσει τη δοκιμασία από τον εξώστη ως ο 1ος φιναλίστ, περιμένοντας με αγωνία να μάθει ποιος από τους Πάνο, Γιώργο και Χρήστο θα είναι ο 2ος φιναλίστ και αντίπαλός του στον τελικό!

Δείτε εδώ το trailer MasterChef 10 – Πέμπτη 18.6.26:

Δείτε εδώ το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό – Πέμπτη 18.6.26- επεισόδιο MasterChef 10, που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star: