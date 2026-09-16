Ένα απλό μήνυμα σε μια ομάδα γονέων στο WhatsApp εξελίχθηκε σε νέο πονοκέφαλο για τη Μέγκαν Μαρκλ, καθώς η φερόμενη διαρροή της συνομιλίας έφερε ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας γύρω από τη Δούκισσα του Σάσεξ.

Η Μέγκαν φέρεται να είχε ενταχθεί σε ομάδα γονέων που σχετιζόταν με το σχολείο του γιου της, πρίγκιπα Άρτσι, προκειμένου να συμμετέχει στην καθημερινή επικοινωνία με άλλους γονείς. Ωστόσο, ένα στιγμιότυπο της συνομιλίας άρχισε να κυκλοφορεί, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν στοιχεία που συνδέονταν με τον λογαριασμό της.

Το μήνυμα που αποκάλυψε την παρουσία της

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στη συνομιλία εμφανίστηκε μήνυμα καλωσορίσματος προς τη Μέγκαν, καθώς ο Άρτσι επρόκειτο να ξεκινήσει στη συγκεκριμένη σχολική κοινότητα.

Η απάντηση που αποδίδεται στη Δούκισσα του Σάσεξ ήταν:

«Γεια σας μαμάδες! Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα. Τόσο χαρούμενη που είμαι μέρος αυτής της κοινότητας».

Η δημοσιοποίηση του στιγμιότυπου προκάλεσε ανησυχίες, καθώς μαζί με το περιεχόμενο της συνομιλίας φέρεται να κοινοποιήθηκαν και προσωπικά στοιχεία που συνδέονταν με τον λογαριασμό της.

Η λεπτομέρεια που πολλοί δεν πρόσεξαν

Πέρα από τη διαρροή, μια άλλη λεπτομέρεια τράβηξε την προσοχή.

Στο chat η Μέγκαν εμφανίζεται να χρησιμοποιεί μόνο το αρχικό «M» αντί για το πλήρες όνομά της, κάτι που σύμφωνα με δημοσίευμα της The News International συνδέθηκε από ορισμένους με το προσωπικό της βασιλικό μονόγραμμα.

Το μονόγραμμα της Μέγκαν αποτελείται από ένα καλλιγραφικό γράμμα «M» με στέμμα στην κορυφή και λειτουργεί ως προσωπικό σύμβολο, διαφορετικό από το επίσημο βασιλικό οικόσημο.

Η επιλογή ενός απλού αρχικού σε μια καθημερινή εφαρμογή μηνυμάτων μπορεί φυσικά να αποτελεί απλώς έναν τρόπο αναγνώρισης, όμως η συγκεκριμένη λεπτομέρεια έγινε αντικείμενο σχολιασμού λόγω της ιδιαίτερης δημόσιας εικόνας της Δούκισσας.

Νέες ανησυχίες για την ασφάλεια της οικογένειας

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια της οικογένειας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Λίγο πριν από τη διαρροή, είχε γίνει γνωστό ότι τα παιδιά τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, αποχώρησαν από το συγκεκριμένο σχολείο μόλις δύο ημέρες μετά την έναρξη, μετά από συζητήσεις με την ομάδα ασφαλείας της οικογένειας σχετικά με τις πρακτικές δυσκολίες και τους κινδύνους της καθημερινής μετακίνησης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει νέα συζήτηση στη Βρετανία για τα όρια ανάμεσα στη δημόσια ζωή ενός προσώπου παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας και στο δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής του ζωής.

Ένα απλό «καλωσόρισμα» σε μια ομάδα γονέων μετατράπηκε έτσι σε ένα ακόμη κεφάλαιο της διαρκούς προσοχής που συνοδεύει κάθε κίνηση της Μέγκαν Μαρκλ.