Με μια δωρεά ύψους 2 εκατομμυρίων δολαρίων επέλεξε να γιορτάσει τα 45α γενέθλιά της η Μπιγιονσέ, προσφέροντας το ποσό στο Studio Museum του Χάρλεμ, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς των ΗΠΑ για την τέχνη των Αφροαμερικανών και της αφρικανικής διασποράς.

Η παγκόσμια σταρ, επιχειρηματίας και συλλέκτρια έργων τέχνης έγινε 45 ετών στις 4 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε η μεγάλη δωρεά της, σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για το μουσείο, το οποίο άνοιξε πρόσφατα ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.

«Η τέχνη αφηγείται όλες τις ιστορίες μας, το παρελθόν και το παρόν, αλλά δεν είναι πάντοτε προσβάσιμη σε όλους», ανέφερε η Μπιγιονσέ σε ανακοίνωση της εταιρείας της, Parkwood Entertainment.

Όπως εξήγησε, εδώ και χρόνια εκτιμά την προσπάθεια του Studio Museum να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητας του Χάρλεμ.

«Μέσα από τις εκθέσεις του μουσείου γνώρισα αρκετούς από τους αγαπημένους μου νέους και ανερχόμενους μαύρους καλλιτέχνες. Είναι ένας χώρος έμπνευσης, όπου όλοι μπορούν να ανακαλύψουν νέες ιστορίες μέσα από τους καμβάδες διαφορετικών αφηγητών που αντικατοπτρίζουν την ανθρωπιά μας», πρόσθεσε.

Ένα μουσείο που άλλαξε το τοπίο της αμερικανικής τέχνης

Το Studio Museum ιδρύθηκε το 1968 από καλλιτέχνες, ακτιβιστές, φιλάνθρωπους και κατοίκους της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπίσει τον αποκλεισμό των μαύρων δημιουργών από τα μεγάλα αμερικανικά πολιτιστικά ιδρύματα.

Έκτοτε εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για καλλιτέχνες αφρικανικής καταγωγής, παρουσιάζοντας έργα δημιουργών που αργότερα απέκτησαν διεθνή αναγνώριση. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών, από το οποίο έχουν περάσει περισσότερα από 100 πρόσωπα του χώρου.

Η συλλογή του μουσείου αριθμεί πλέον περισσότερα από 9.000 έργα, τα οποία υπογράφουν πάνω από 800 καλλιτέχνες αφρικανικής καταγωγής.

Η νέα έδρα των 160 εκατομμυρίων δολαρίων

Η δωρεά της Μπιγιονσέ πραγματοποιήθηκε λιγότερο από έναν χρόνο μετά την επαναλειτουργία του Studio Museum στη νέα του έδρα, στην ιστορική 125η Οδό του Χάρλεμ.

Το μουσείο παρέμεινε κλειστό για περίπου επτά χρόνια και υποδέχθηκε ξανά το κοινό στις 15 Νοεμβρίου 2025. Το νέο, επταώροφο κτίριο κόστισε περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνει έκταση 82.000 τετραγωνικών ποδιών και σχεδόν διπλασίασε τους διαθέσιμους εκθεσιακούς και εκπαιδευτικούς χώρους.

Πρόκειται για το πρώτο κτίριο που σχεδιάστηκε εξαρχής αποκλειστικά για τις ανάγκες του μουσείου. Διαθέτει περισσότερες αίθουσες για τη μόνιμη συλλογή, ειδικούς χώρους για το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών, υπαίθρια ταράτσα και διευρυμένους χώρους για δράσεις της κοινότητας.

«Αυτό το δώρο θα ενισχύσει το έργο μας»

Η Θέλμα Γκόλντεν, διευθύντρια και επικεφαλής επιμελήτρια του Studio Museum, ευχαρίστησε δημόσια την τραγουδίστρια τόσο για τη γενναιοδωρία της όσο και για την επιλογή της να ανακοινώσει τη δωρεά ανήμερα των γενεθλίων της.

«Το ίδρυμά μας δημιουργήθηκε για να αλλάξει το καλλιτεχνικό τοπίο και να επαναπροσδιορίσει ποιον εξυπηρετεί αυτό το τοπίο. Το δώρο αυτό θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το έργο μας για τους κατοίκους του Χάρλεμ, τους Νεοϋορκέζους και το κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε.

Η δωρεά δεν είναι η μοναδική φιλανθρωπική πρωτοβουλία της Μπιγιονσέ αυτή την περίοδο. Λίγες ημέρες νωρίτερα, το ίδρυμά της BeyGOOD προσέφερε 200.000 δολάρια για την ανακούφιση κατοίκων της Ιντιάνα που επλήγησαν από καταστροφικές πλημμύρες.

Η στενή σχέση της Μπιγιονσέ με την τέχνη

Η Μπιγιονσέ είναι γνωστή συλλέκτρια έργων τέχνης και έχει ενσωματώσει επανειλημμένα στοιχεία της παγκόσμιας καλλιτεχνικής κληρονομιάς στη μουσική και τη δημόσια εικόνα της.

Το 2018, μαζί με τον σύζυγό της, Jay-Z, γύρισε στο Μουσείο του Λούβρου το βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Apeshit». Στο βίντεο, το ζευγάρι εμφανίστηκε μπροστά σε ορισμένα από τα διασημότερα έργα της δυτικής τέχνης, επιχειρώντας παράλληλα να ανοίξει μια συζήτηση για την παρουσία και την εκπροσώπηση των μαύρων ανθρώπων στα μεγάλα μουσεία.

Η νέα δωρεά στο Studio Museum συνδέει αυτή τη σταθερή σχέση της με την τέχνη με την έμπρακτη στήριξη ενός οργανισμού που επί σχεδόν έξι δεκαετίες αναδεικνύει νέες γενιές μαύρων δημιουργών.