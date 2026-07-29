Η Μαίρη Νταλμάς έφυγε από τη ζωή, όπως έκανε γνωστό μέσα από σχετική δημοσίευση η ηθοποιός και τραγουδίστρια Συμέλα Κοτρίδου.

Γεννήθηκε στον Πειραιά, είχε μια πολύχρονη διαδρομή στον χώρο του θεάματος, υπηρετώντας τόσο το λαϊκό τραγούδι όσο και την υποκριτική τέχνη μέσα από τις συμμετοχές της σε παραγωγές της μεγάλης οθόνης.

Η δημιουργική της πορεία στη δισκογραφία επικεντρώθηκε κυρίως κατά τη δεκαετία του 1960. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάστηκε με επιφανείς εκπροσώπους της εποχής, μεταξύ των οποίων και ο Πέτρος Αναγνωστάκης.

Παράλληλα, η Μαίρη Νταλμάς χάρισε τη φωνή της σε δημοφιλείς κινηματογραφικές ταινίες της εποχής, ερμηνεύοντας χαρακτηριστικά τραγούδια σε παραγωγές όπως «Ένα παιδί χωρίς όνομα», «Είναι μεγάλος ο καημός» και «Μην αδικήσεις ορφανή».