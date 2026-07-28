Η Ζεντάγια συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις υψηλής μόδας στο πλευρό του συζύγου της, Τομ Χόλαντ, στην πρεμιέρα της ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες, παρουσία πολλών διασήμων.

Η 29χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή, πρωτοποριακή μαύρη δημιουργία του οίκου Ashi Studio. Το φόρεμα είχε βαθύ ντεκολτέ και έντονα βολάν γύρω από τους γοφούς, ενώ η Ζεντάγια πόζαρε στους φωτογράφους στο Dolby Theatre του Χόλιγουντ.

Zendaya thrills in a plunging black gown alongside husband Tom Holland at star-studded Spider-Man: Brand New Day premiere in LA https://t.co/v5n2QkaemR — Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 28, 2026

Όπως αναφέρει η Daily Mail, η ιδιαίτερη δημιουργία περιλάμβανε έναν μαύρο σατέν κορσέ με διακοσμητικές λεπτομέρειες που θύμιζαν κεραίες, καθώς και μια μακριά ουρά στη μία πλευρά. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «The Odyssey» ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με κοντές αφέλειες, σχηματισμένες σε κυματισμούς και στερεωμένες στο μέτωπό της. Το μακιγιάζ της, το οποίο επιμελήθηκε ο Ερνέστο Κασίγιας, περιλάμβανε έντονα σκούρα μάτια και γυαλιστερό κραγιόν σε φυσική απόχρωση.

Το τολμηρό φόρεμα άφηνε ακάλυπτο μεγάλο μέρος του σώματός της, αποκαλύπτοντας και το διακριτικό τατουάζ με το γράμμα «t» στο πλάι του κορμού της, το οποίο φέρεται να έχει κάνει προς τιμήν του Τομ Χόλαντ.

Η Ζεντάγια, η οποία υποδύεται τη Μισέλ Τζόουνς στις ταινίες του «Spider-Man», φόρεσε κρεμαστά σκουλαρίκια Lavallière Diamants του οίκου Maison Boucheron.

Ο Τομ Χόλαντ επέλεξε για την περίσταση ένα κατακόκκινο κοστούμι, ειδικά σχεδιασμένο για εκείνον από τον οίκο Jacquemus. Το σύνολο περιλάμβανε ένα κόκκινο πουκάμισο στην ίδια απόχρωση και μια σκούρα μπλε γραβάτα.

Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ εμφανίστηκαν ιδιαίτερα ευδιάθετοι μπροστά στους φωτογράφους, ενώ σε κάποια στιγμή πόζαραν κρατώντας τρυφερά ο ένας το χέρι του άλλου.

Ο Τομ Χόλαντ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Πίτερ Πάρκερ στη νέα ταινία, φορώντας ξανά τη στολή του διάσημου υπερήρωα. Τον χαρακτήρα του «Spider-Man» είχε υποδυθεί στο παρελθόν και ο Τόμπι Μαγκουάιρ.